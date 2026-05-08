Κατατέθηκε στην Κομισιόν η πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» – Τι προβλέπει και ποιοι επωφελούνται

Κατατέθηκε στην Κομισιόν η πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», στο πλαίσιο της τελικής φάσης υλοποίησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που είχαν εκδώσει οι Βρυξέλλες για το κλείσιμο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βασικός σκοπός της αναθεώρησης, που «πατά» στα όσα προβλέπονται σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας, είναι η οριστικοποίηση των οροσήμων του ελληνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», με γνώμονα τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η πρόταση περιλαμβάνει προσαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα πρόοδο υλοποίησης των έργων και των οροσήμων και στοχευμένες ανακατανομές πόρων χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή του συνολικού χρηματοδοτικού πλαισίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύονται δράσεις με προστιθέμενη αξία όπως:

Η επέκταση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα

Η συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΔΜΗΕ ) για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034

Η επέκταση του προγράμματος μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και διαστημικές υποδομές κρίσιμες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς.

Σημειώνεται πως η πρόταση αναθεώρησης τίθεται στην αξιολόγηση της Κομισιόν και η τελική έγκριση της αναμένεται από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).