Ευρωπαϊκό μηχανισμό αντασφάλισης για φυσικές καταστροφές στη γεωργία, ζητά ο Τσιάρας

Υπέρ της θέσπισης ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για φυσικές καταστροφές στη γεωργία, τάχθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, παρεμβαίνοντας σήμερα (23.2.2026) στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στις Βρυξέλλες επισημαίνοντας ότι το σημερινό μοντέλο «που βασίζεται κυρίως σε εκ των υστέρων έκτακτες αποζημιώσεις, δημιουργεί σοβαρές, απρόβλεπτες και χρονικά συγκεντρωμένες πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς».

Ο Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι η Ελλάδα βλέπει «κατ’ αρχήν θετικά έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό αντασφάλισης», ο οποίος θα μπορούσε να ενισχύσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα για τον αγροτικό τομέα, ζητώντας παράλληλα σαφείς τεχνικές διευκρινίσεις. Ταυτόχρονα, εστίασε την ανάγκη ουσιαστικής απλούστευσης του πλαισίου εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και ξεκαθάρισε ότι η σταθερή χρηματοδότηση και ευελιξία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια νέα ισχυρή ΚΑΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο ΥΠΑΑΤ υπογράμμισε ότι η εμπειρία των πρώτων ετών εφαρμογής ανέδειξε σοβαρές δυσλειτουργίες, επισημαίνοντας ότι «το σημερινό πλαίσιο ελέγχων έχει καταστεί ιδιαίτερα σύνθετο, ιδίως με την εισαγωγή νέων απαιτήσεων». Όπως σημείωσε, αυτό «δημιουργεί αυξημένο διοικητικό βάρος και αβεβαιότητα για τους παραγωγούς, ενώ δυσχεραίνει και το έργο των εθνικών διοικήσεων».

Ο κ. Τσιάρας χαρακτήρισε κρίσιμη τη μετάβαση «σε ένα πιο αναλογικό και πραγματικά βασισμένο στον κίνδυνο σύστημα ελέγχων, με έμφαση στη συμμόρφωση μέσω διορθωτικών ενεργειών και πρόληψης – και όχι σε μια κατά κύριο λόγο τιμωρητική προσέγγιση μέσω δημοσιονομικών διορθώσεων».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «η απλούστευση της ΚΑΠ δεν μπορεί να παραμείνει διακηρυκτικός στόχος», αλλά πρέπει να αποτυπωθεί έμπρακτα στον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής, ώστε «να στηρίζεται ουσιαστικά ο γεωργός και να προστατεύονται αποτελεσματικά οι πόροι της Ένωσης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμβολή των οργανισμών πληρωμών και των αρμόδιων αρχών στη διαμόρφωση των λύσεων, καθώς διαθέτουν άμεση επιχειρησιακή εμπειρία. Στη συζήτηση για τις εθνικές συστάσεις στο πλαίσιο της επόμενης ΚΑΠ, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα «άρρηκτα συνδεδεμένο με τον στρατηγικό προσανατολισμό της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και, τελικά, με το είδος της ευρωπαϊκής γεωργίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε». Ξεκαθάρισε ότι, για την Ελλάδα, οι συστάσεις μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο, υπό σαφείς προϋποθέσεις.