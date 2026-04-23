Φιλίπ Ρογκ: Οι επενδύσεις σε data centers δεν αποτελούν πανάκεια γιατί το κρίσιμο στοιχείο είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας

Στη σημασία της ουσιαστικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και του πρωταγωνιστικού ρόλου του δημόσιου τομέα στην ψηφιακή μετάβαση εστίασε ο Πρόεδρος του Worldwide Public Sector της Microsoft, Φιλίπ Ρογκ, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του χθες (22.4.2026) στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026.

Ο Φιλίπ Ρογκ υπογράμμισε ότι τα πραγματικά οφέλη της τεχνολογίας δεν προκύπτουν στο στάδιο της εφεύρεσης, αλλά στο στάδιο της αξιοποίησής της. «Τα πραγματικά οφέλη ξεκινούν όχι εκεί όπου εφευρίσκονται οι τεχνολογίες, αλλά εκεί όπου χρησιμοποιούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η επιτυχία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα κριθεί από το πόσο γρήγορα οι οικονομίες και οι κοινωνίες θα ενσωματώσουν τις νέες δυνατότητες.

Όπως σημείωσε, χώρες όπως η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Γαλλία επενδύουν ήδη δυναμικά στα δικά τους γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (LLMs), στην εφαρμογή της τεχνολογίας στη βασική έρευνα, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επενδύσεις στις υποδομές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτές από μόνες τους δεν αρκούν. Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις σε data centers είναι σημαντικές, αλλά δεν αποτελούν πανάκεια, καθώς το κρίσιμο στοιχείο είναι η ευρεία διάχυση της τεχνολογίας στην κοινωνία και στην οικονομία.

Ο ίδιος παρουσίασε μάλιστα την Ελλάδα ως μία χώρα με σημαντικές προοπτικές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. «Οι νέοι στην Ελλάδα, ηλικίας 19 έως 24 ετών, κατατάσσονται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μειώνεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο Φιλίπ Ρογκ τόνισε ότι η επόμενη κρίσιμη προτεραιότητα είναι το skilling, δηλαδή η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. «Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αυτό οδηγεί στην εξίσωση των ευκαιριών και στην ισότιμη πρόσβαση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στον ρόλο του δημόσιου τομέα, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για ολόκληρη την οικονομία. Όπως ανέφερε, όταν το κράτος υιοθετεί πρώτο τις νέες τεχνολογίες, βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. «Αν ο δημόσιος τομέας ηγηθεί, τότε θα ωφεληθεί ολόκληρη η οικονομία», τόνισε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής του Worldwide Public Sector της Microsoft εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως είπε, η χώρα έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ωστόσο ήδη ξεχωρίζει σε έναν κρίσιμο τομέα: την υιοθέτηση τεχνολογίας από τον δημόσιο τομέα. «Αυτό είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει η Ελλάδα το πλήρες δυναμικό αυτών των τεχνολογιών», κατέληξε.