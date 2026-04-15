Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στα 94,6 εκατ. ευρώ οι επιστροφές φόρου, πατημένο το γκάζι σε σχέση με πέρσι

Με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με πέρσι προχωρούν οι επιστροφές φόρου που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 καθώς η ΑΑΔΕ έχει ήδη ολοκληρώσει συμψηφισμούς και επιστροφές συνολικού ύψους 94,63 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι στις επιστροφές φόρου ήδη σχηματίζεται μια καθαρή εικόνα για το πώς κινείται φέτος η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων. Από το σύνολο των 94,63 εκατ. ευρώ, τα 65,81 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσες επιστροφές σε 319.592 φορολογούμενους χωρίς οφειλές, ενώ άλλα 28,24 εκατ. ευρώ αφορούν κεντρικούς συμψηφισμούς και επιστροφές για 125.671 ΑΦΜ. Σε ακόμη 1.305 περιπτώσεις, ύψους 580.260,85 ευρώ, η διαδικασία πέρασε από τις ΔΟΥ.

Συνολικά, έχουν ολοκληρωθεί 446.568 υποθέσεις επιστροφών και συμψηφισμών, ενώ το ποσοστό άμεσης επιστροφής διαμορφώνεται στο 67,45%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 2 στους 3 δικαιούχους με πιστωτικό εκκαθαριστικό έχουν ήδη πληρωθεί απευθείας, χωρίς να προηγηθεί συμψηφισμός. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η φετινή εκκαθάριση κινείται πιο γρήγορα ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία των εκκαθαρισμένων δηλώσεων δείχνουν ότι τα ποσά που βεβαιώνονται ως φόρος παραμένουν αισθητά υψηλότερα από εκείνα που οδηγούν σε επιστροφή. Η ΑΑΔΕ καταγράφει 331,7 εκατ. ευρώ στις χρεωστικές δηλώσεις, έναντι 107,03 εκατ. ευρώ στις πιστωτικές. Με απλά λόγια, τα ποσά που βεβαιώνονται ως φόρος είναι περίπου τριπλάσια από εκείνα που επιστρέφονται στους φορολογούμενους.

Σε σύγκριση με πέρσι, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν περισσότερες επιστροφές καθώς την προηγούμενη χρονιά κατά την ίδια περίοδο, οι άμεσες επιστροφές ανέρχονταν σε 47.855 ΑΦΜ και 10,98 εκατ. ευρώ. Φέτος, οι άμεσες επιστροφές της τελευταίας πληρωμής έφτασαν τις 89.292 και τα 18,50 εκατ. ευρώ, δηλαδή είναι σχεδόν διπλάσιες σε πλήθος και περίπου 69% υψηλότερες σε ποσό σε σχέση με πέρσι.

Σημειώνεται πως η πλατφόρμα για τις δηλώσεις εισοδήματος άνοιξε στις 16.03.2026, μία ημέρα νωρίτερα από πέρσι, ενώ η αυτόματη οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων έχει οριστεί για τις 16.04.2026 αντί για τις 25.04.2025. Έτσι, η αλυσίδα εκκαθάρισης, συμψηφισμών και πληρωμών μεταφέρεται νωρίτερα μέσα στο ημερολόγιο.

Για τους φορολογούμενους, αυτό που μετρά είναι πως όσοι έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό και δεν έχουν άλλες οφειλές βλέπουν φέτος την επιστροφή φόρου να προχωρά ταχύτερα. Αντίθετα, για όσους έχουν εκκρεμότητες προς το Δημόσιο, η επιστροφή συνεχίζει να περνά πρώτα από τον μηχανισμό των συμψηφισμών, γεγονός που περιορίζει το ποσό που καταλήγει άμεσα στον τραπεζικό λογαριασμό.