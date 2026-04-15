«Όχι» της ΕΕ στην ηλεκτρική διασύνδεση του ψευδοκράτους – Το καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου είναι το μόνο που γίνεται δεκτό

Την αρνητική απάντηση του ευρωπαϊκού διαχειριστή ηλεκτρισμού ENTSO-E έλαβε το ψευδοκράτος για την ηλεκτρική διασύνδεση που σχεδιάζει από κοινού με την Τουρκία. Πρόκειται για μια προσπάθεια που προωθείται ανταγωνιστικά προς την αντίστοιχη ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector (GSI) μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία μπλόκαρε τις εργασίες του GSI που διενεργούσαν ερευνητικά πλοία στην Κάσο το καλοκαίρι του 2024 και έκτοτε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου παραμένει παγωμένο. Όλο αυτό το διάστημα η Άγκυρα προωθεί το δικό της εναλλακτικό καλώδιο, που βασίζεται σε μνημόνιο που έχει υπογράψει με το ψευδοκράτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ νωρίτερα φέτος, οι μελέτες για το τουρκικό έργο έχουν ολοκληρωθεί, ενώ αναμένει την έγκριση του ENTSO-E για να ολοκληρωθεί και να συνδεθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού. Την απάντησή του έδωσε πριν από μερικές ημέρες ο ENTSO-E, η οποία είναι κατηγορηματικά αντίθετη προς τις τουρκικές βλέψεις.

Συγκεκριμένα, ο ευρωπαϊκός φορέας ανέφερε ότι το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου GSI είναι το μόνο έργο που σχεδιάζεται να συνδέσει την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο εντάσσεται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO. Ο GSI είναι συμβατός με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις για τις διασυνοριακές υποδομές.

Παράλληλα, ο ENTSO τόνισε ότι δεν θα εξετάσει κανένα έργο για συμπερίληψη στο δεκαετές πρόγραμμα, εφόσον αναπτύσσεται δίχως τη σύμφωνη γνώμη του κυπριακού διαχειριστή, που αποτελεί το μόνο αναγνωρισμένο διαχειριστή στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Με τον τρόπο αυτό, η τουρκική πρωτοβουλία δέχεται ένα σαφές πλήγμα, ενώ απομένει να φανεί αν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να ολοκληρωθεί δίχως να γίνεται δεκτό από την ΕΕ.