Προτάσεις της ΕΚΤ για ασφάλιση καταθέσεων και ενίσχυση τραπεζών

Μέτρα, μεταξύ αυτών και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η ΕΚΤ δημοσίευσε σήμερα (14.4.2026) προτάσεις για να καταστήσει τις τράπεζες, και τις χρηματοπιστωτικές υποδομές στις οποίες λειτουργούν, ικανότερες να στηρίξουν την οικονομία. Οι προτάσεις αυτές προσυπογράφονται από όλες τις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ και αποτελούν την απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη δημόσια διαβούλευση της Κομισιόν για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά συγκεκριμένες αλλαγές στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ, όπως:

Μετατροπή των τραπεζικών κανόνων από οδηγίες σε άμεσα εφαρμοστέους κανονισμούς. Συγχώνευση των υφιστάμενων 5 μακροπροληπτικών αποθεμάτων ασφαλείας σε 2. Αύξηση της αναλογικότητας για τις μικρές τράπεζες. Εξορθολογισμός των αναφορών (reporting). Ανάληψη ευθύνης για μια ολιστική θεώρηση του συνολικού επιπέδου κεφαλαίου.

Οι προτάσεις του ΔΣ για την απλούστευση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ, που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, αποτελούν τη βάση αυτής της απάντησης. Οι ανθεκτικές τράπεζες είναι προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ. Η ανταγωνιστικότητα προκύπτει από την εναρμόνιση, την ενοποίηση και την κλίμακα, όχι από την απορρύθμιση.

Για να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο στην Τραπεζική Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά συγχρονισμένη πρόοδο σε βασικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων βημάτων για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), με σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

«Οι κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι ενωμένες: το κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι μια πραγματικά ενιαία τραπεζική αγορά», δήλωσε ο Λουίς ντε Γκιντός, αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.

Το ΔΣ της ΕΚΤ προτρέπει επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ενισχύσουν τις κεφαλαιαγορές, προχωρώντας με την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων.