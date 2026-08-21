«Φωτιά» στις τιμές αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος ανά την Ευρώπη – Ελλείψεις και υβριδικός πόλεμος αλλάζουν τα δεδομένα

Συγκεκριμένα, στο χάρτη του Energy Live έχουμε την ακόλουθη κατάσταση σήμερα:

Μια ματιά στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τιμές δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από αρκετές άλλες αγορές . Αυτό, όμως, αποτελεί μικρή παρηγοριά για τον καταναλωτή, ο οποίος βλέπει τον ηλεκτρισμό να έχει πάρει την ανιούσα σε απόλυτους όρους.

Πιο αναλυτικά, από τα 88-115 ευρώ ανά μεγαβατώρα που σημειώθηκαν από τις 8 έως τις 16 Αυγούστου , πλέον βρισκόμαστε σταθερά πάνω από τα 145 ευρώ. Μάλιστα, σήμερα Παρασκευή παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές ρεύματος σε όλο το διάστημα από την 1η Ιουλίου, με 162 ευρώ .

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, τη στιγμή που ανεβαίνει και η αντίστοιχη του φυσικού αερίου ανά την Ευρώπη.

Ως γνωστόν, η Γηραιά Ήπειρος είναι αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία που έχει περιορίσει τη διαθεσιμότητα πυρηνικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, σε μια περίοδο έντονης θερινής ζήτησης. Η έλευση του φθινοπώρου ενδεχομένως να βελτιώσει τις συνθήκες, αν και οι τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων ηλεκτρισμού προοιωνίζουν υψηλό επίπεδο και για τους επόμενους μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοντά σε φετινό υψηλό το αέριο

Τα πράγματα στην περίπτωση του φυσικού αερίου δεν είναι καλύτερα. Το ευρωπαϊκό συμβόλαιο TTF ανέβηκε χθες περαιτέρω και βρέθηκε κοντά στο υψηλό των 66 ευρώ/MWh που είχε σημειωθεί νωρίτερα φέτος κατά την έναρξη του πολέμου της Μέσης Ανατολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγινε γνωστό, η ρουμανική πολεμική αεροπορία αναγκάστηκε χθες να χτυπήσει θαλάσσιο drone που απείλησε την υπεράκτια πλατφόρμα αερίου Neptun Deep στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για εξέλιξη που οδήγησε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο κατά της Ε.Ε.

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια πρόσφατου πλήγματος στο σταθμό LNG της Αιγύπτου στη Νταμιέτα. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργεί πλέον μόνο εισαγωγικά και δεν προμηθεύει την Ευρώπη, όμως η επίθεση δεν παύει να προκαλεί ανησυχίες για τις υποδομές και στην υπόλοιπη Μεσόγειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε, το Ιράν έστειλε το μήνυμα ότι σε περίπτωση νέων εχθροπραξιών, ενδεχομένως να επιτεθεί σε στόχους εντός της Ευρώπης επεκτείνοντας έτσι τη σύγκρουση.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα νέο τοπίο στα ενεργειακά. Οι αποθήκες αερίου της Ε.Ε. είναι σε χαμηλό για την εποχή επίπεδο. Οι παραδοχές που έχουν γίνει για την επάρκεια το χειμώνα είναι με βάση ομαλό εφοδιασμό. Σε περίπτωση που δεχτούν πλήγμα υποδομές παραγωγής, LNG ή αγωγοί, τότε ασφαλώς οι προβλέψεις θα ανατραπούν.

Κατ’ επέκταση, τον πρώτο ρόλο πλέον λαμβάνει η άμυνα και η επαρκής προστασία των υποδομών, ώστε να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα.