Γιατί αναμένεται πτώση του πληθωρισμού το 2026 στην Ελλάδα – Ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας

Πτώση του πληθωρισμού το 2026 προβλέπει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε ειδική ανάλυση την οποία δημοσιοποίησε σήμερα (2.9.25).

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, προβλέπει σταδιακή σύγκλιση του πληθωρισμού με την Ευρωζώνη από το 2026 καθώς υποχωρούν οι προσωρινές πληθωριστικές επιδράσεις και σταθεροποιείται το παραγωγικό κενό.

Οι εστίες πληθωριστικής αδράνειας προβλέπεται να επιμείνουν κατά το υπόλοιπο του έτους, με την ετήσια μεταβολή τόσο του ΔΤΚ όσο και του ΕνΔΤΚ να εμφανίζουν οριακή μόνο υποχώρηση σε σύγκριση με το μέσο ρυθμό μεταβολής τον Ιούνιο-Ιούλιο και να παραμείνουν περίπου 0,3-0,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο ρυθμό μεταβολής τους κατά το 1ο εξάμηνο του 2025.

Η πληθωριστική πίεση θα διατηρηθεί και εξαιτίας του γεγονότος ότι η ετήσια βάση σύγκρισης των τιμών καυσίμων καθίσταται λιγότερο ευνοϊκή, καθώς η αντιπληθωριστική τους επίδραση αναμένεται να εξασθενίσει σταδιακά τους επόμενους μήνες, όπως τεκμαίρεται και από τα στοιχεία των προθεσμιακών συμβολαίων για τις τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου τα επόμενα τρίμηνα.

Ως εκ τούτου η μέση αύξηση του ΔΤΚ για το 2025 εκτιμάται στο 2,8% και για τον ΕνΔΤΚ στο 3,3%. Για το 2026 αναμένεται υποχώρηση του πληθωρισμού (ΔΤΚ) στο 2,2% και του ΕνΔΤΚ στο 2,5% με συρρίκνωση κατά τα 2/3 της πληθωριστικής διαφοράς από την Ευρω – ζώνη, σε σύγκριση με το τρέχον επίπεδό της, σε αντιστοιχία με το εκτιμώμενο επίπεδο του συγκριτικού παραγωγικού κενού που θα τείνει να σταθεροποιηθεί καθώς οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου θα επιταχύνονται.

Οι προσωρινές επιδράσεις από την προσαρμογή των μισθών, με χρονική υστέρηση συγκριτικά με την Ευρωζώνη, και τις εντονότερες τιμολογιακές αυξήσεις στις υπηρεσίες αναμένεται να υποχωρήσουν το 2026 όπως και η τρέχουσα υπερθέρμανση στην αγορά ακινήτων, ελαχιστοποιώντας τις πρόσθετες πληθωριστικές επιδράσεις.

Ως εκ τούτου, τόσο ο δομικός όσο και το γενικό επίπεδο πληθωρισμού θα αντανακλούν κυρίως το παραγωγικό κενό.

Η προσδοκώμενη επιτάχυνση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου το 2026 (στο +9% ετησίως από εκτιμώμενο 4% το 2025, σε σταθερές τιμές), σε συνδυασμό με τη σταθερά ανοδική τροχιά της απασχόλησης, προβλέπεται να ενισχύσουν την παραγωγή και το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Πρόσθετα οφέλη ενδέχεται να προκύψουν και από την ενίσχυση της συνδυαστικής παραγωγικής αποτελεσματικότητας των συντελεστών (Total Factor Productivity).

Παράλληλα, αναμένεται και ήπια επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης (στο 1,6% ετησίως το 2026, αλλά και μεσοπρόθεσμα, από εκτιμώμενο 2,0% κατά το 2025) που θα συμβαδίζει με σταδιακό περιορισμό του τρέχοντος αρνητικού ποσοστού αποταμίευσης σε εθνικολογιστική βάση.

Ως εκ τούτου, το παραγωγικό κενό της οικονομίας αναμένεται να σταθεροποιηθεί ή ακόμη και να εμφανίσει μικρή υποχώρηση το 2026 συντείνοντας στην κάμψη του δομικού πληθωρισμού, σε συνδυασμό με την άμβλυνση ή εξάλειψη των έκτακτων – προσωρινών επιδράσεων από τους άλλους παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω.

Αυτοί οι παράγοντες έχουν οδηγήσει, το 2025, τον πληθωρισμό σημαντικά υψηλότερα από το ρυθμό που δικαιολογείται με βάση το υφιστάμενο και ήδη διευρυμένο παραγωγικό κενό.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στα αγαθά εκτός ενέργειας αναμένεται να παραμείνει χαμηλός με τις επιδράσεις από τους δασμούς, όπως διαφαίνονται μετά τη συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ, να είναι ηπιότερες από ό,τι είχε εκτιμηθεί τον Απρίλιο.

Αντιστοίχως, και σε παγκόσμια κλίμακα, οι αλλαγές στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ αναμένεται να έχουν περιορισμένες αποπληθωριστικές επιδράσεις, χωρίς να διαφαίνονται εξωγενείς πληθωριστικοί κίνδυνοι πέραν των εγγενών που αφορούν, σχεδόν αποκλειστικά, την εγχώρια αγορά των ΗΠΑ.

Η επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα θα μπορούσε να επιταχυνθεί σε περίπτωση περαιτέρω μείωσης των ενεργειακών τιμών, εάν περιοριζόταν η εμμένουσα γεωπολιτική αβεβαιότητα, σε σύγκριση με τις τρέχουσες, πιο επιφυλακτικές, εκτιμήσεις των αγορών.

Οι τελευταίες, αναμένουν σχετική σταθεροποίηση στα τρέχοντα επίπεδα των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέχρι τα τέλη του 2026.

Αντιστοίχως, οι επιδράσεις από την πλήρη εφαρμογή των δασμολογικών μεταβολών από τις ΗΠΑ προς όλους τους βασικούς τους εταίρους και η διατήρηση ή ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποπληθωριστικά κατά το επόμενο έτος.