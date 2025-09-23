Γιώργος Κώτσηρας στο newsit.gr: Μειώνοντας φόρους, αυξάνουμε τα εισοδήματα και διασφαλίζουμε την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) σηματοδοτούν μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, με επίκεντρο τις μειώσεις φόρων, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Από το 2026 η φορολογική κλίμακα αλλάζει ριζικά, με σημαντική μείωση των συντελεστών άμεσης φορολογίας. Αυτό συνεπάγεται πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης για κάθε επαγγελματία, ουσιαστική στήριξη στους συνταξιούχους και απτό όφελος για όλους. Οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται επιπρόσθετα για κάθε παιδί που έχει ένας εργαζόμενος, ενώ εισάγονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους νέους, ώστε να στηριχθούν στο πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πακέτο της ΔΕΘ περιλαμβάνει ακόμη στοχευμένες ελαφρύνσεις για τους κατοίκους της περιφέρειας και των ακριτικών νησιών, μειώσεις στη φορολογία των ενοικίων, ώστε να αξιοποιηθεί το απόθεμα κατοικιών, καθώς και εξορθολογισμό του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης. Με τις παρεμβάσεις αυτές επιβεβαιώνουμε, για άλλη μια φορά,τον κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της φορολογικής μας πολιτικής και τη σταθερή μας προσήλωση στη μείωση των φορολογικών βαρών.

Από το 2019 εφαρμόζουμε με συνέπεια μια πολιτική φορολογικών ελαφρύνσεων. Θυμίζω ότι ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε κατά 35%, και επιπλέον 20% αν το ακίνητο είναι ασφαλισμένο, καταργήθηκαν το τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίεςκαι η εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα φυσικά πρόσωπα, περιορίστηκε δραστικά η προκαταβολή φόρου και μειώθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο – μέτρο βαρύνουσας σημασίας για τους αγρότες. Παράλληλα, καταργήθηκε ουσιαστικά ο φόρος στις γονικές παροχές, ενώ μειώθηκε ο ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών, από τις μεταφορές έως την υγεία και τον πολιτισμό.

Με τις νέες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, ο συνολικός αριθμός φόρων και εισφορών που έχουμε μειώσει ανέρχεται πλέον σε 83 – περισσότεροι από κάθε άλλη κυβέρνηση. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή, μια καθαρή ρήξη με την υπερφορολόγηση του παρελθόντος, που έπνιγε τη μεσαία τάξη και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Κυρίως όμως, πρόκειται για μια πολιτική που αποδίδει. Οι μειώσεις φόρων, σε συνδυασμό με τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση και τις μεταρρυθμίσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, ενισχύουν σταθερά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δημιουργούν φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και θέτουν τις βάσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά: κατακόρυφη μείωση της ανεργίας, ανάπτυξη μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους και επιστροφή σημαντικού μερίσματος στους πολίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα μέτρα που θα εφαρμοστούν ήδη από τον φετινό Νοέμβριο: η επιστροφή ενός ενοικίου στη συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών και η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με 250 ευρώ.

Σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζονται από πολιτική αστάθεια και αναγκάζονται να προχωρούν σε περικοπές, η Ελλάδα μειώνει φόρους, αυξάνει τις δημόσιες επενδύσεις και προχωρά με σταθερότητα, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση.

Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Με αίσθημα ευθύνης, με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, χτίζουμε βήμα βήμα μια Ελλάδα πιο ανθεκτική και δίκαιη, με ασφάλεια και προοπτική.

*Του Γιώργου Κώτσηρα, υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών