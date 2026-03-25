Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων με τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ – Προχώρησε σε συλλήψεις σε Ελλάδα και άλλες χώρες

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος
A car boot stuffed full of cigatette cartons and boxes - This is the real thing from KFOR, Kosovo 1999. This image is part of our historic collection. The digital cameras avilible back then where very bad, so expect exceptionally bad image quality.
Στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου αποκάλυψαν πώς λειτουργούσε το δίκτυο λαθρεμπορίου. Εκεί, βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς.

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα, κατέφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία, με διάφορα μεταφορικά μέσα, τα οποία εν συνεχεία αποθηκεύονταν προσωρινά και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Η διεθνής δραστηριότητα

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες, που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:

  • Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της
  • Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής.
  • Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ, συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
