Η ΑΑΔΕ ρίχνει στη μάχη για τη φοροδιαφυγή PARE, ΜΙΔΑ και ΑΦΜ

Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής «επιστρατεύονται» από την ΑΑΔΕ, το ΑΦΜ και η «ψηφιακή εικόνα» του φορολογούμενου, ενώ νέοι αλγόριθμοι έρχoνται να αξιοποιήσουν πληροφορίες που θα συμβάλλουν στην τήρηση της νομιμότητας.

Όπως δημοσιεύτηκε και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την ΑΑΔΕ, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία των φορολογούμενων θα συγκεντρώνονται γύρω από τον ΑΦΜ, ενώ με τη χρήση αλγορίθμων, θα εντοπίζονται ενδεχόμενες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων, διατηρώντας την φοροδιαφυγή σε χαμηλά επίπεδα.

Φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις και ηλεκτρονικές συναλλαγές θα ενσωματώνονται σε μια πλατφόρμα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οικονομικού προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Για το 2026 προβλέπονται πάνω από 194.000 έλεγχοι και διασταυρώσεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δωθεί στις συναλλαγές με το εξωτερικό, όπου αναμένεται η συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών με δεκάδες χώρες, προκειμένου να εντοπίζονται παραβάσεις που αφορούν στην απόκρυψη κεφαλαίων ή σε αδήλωτη περιουσία εκτός Ελλάδας.

Οι νέοι αλγόριθμοι

Το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και θα προσφέρει στην ΑΑΔΕ αναλυτικό οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο, αξιολογώντας την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, τη συμπεριφορά στην αποπληρωμή οφειλών, τη χρονική εξέλιξη των χρεών, αλλά και κρίσιμα οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Επιπλέον, αναμένεται η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τη συγκέντρωση και διαχείριση όλων των δεδομένων που αφορούν ακίνητα με στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης και μισθώσεων, σε ενιαία βάση.

Στη μάχη ρίχνεται και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς μέσω του Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί σενάρια που αναδεικνύουν επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανιχνεύουν απάτες στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Ακόμα προβλέπονται:

Ενίσχυση της πλατφόρμας myData

Επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σταδιακά στο σύνολο της αγοράς

Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής να παρέχει δεδομένα διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο

Επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου πέρα από τον κλάδο των οχημάτων και σε επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων.

Στόχος της ΑΑΔΕ για φέτος είναι η είσπραξη εσόδων ύψους 75,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται είσπραξη τουλάχιστον 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες. Τέλος, η ΑΑΔΕ στοχεύει σε είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι έλεχγοι

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 226 προβλέπει: