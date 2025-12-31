Η ανασκόπηση της ελληνικής οικονομίας για το 2025: Τα 7 σημεία που ανέδειξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και το «στοίχημα» του 2026

Με απολογιστικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τη «συνοπτική εκδοχή» μιας χρονιάς που, όπως είπε, ήταν πυκνή σε παρεμβάσεις στο επίπεδο της ελληνικής οικονομίας.

Το πλαίσιο που έθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι διπλό καθώς από τη μία εφαρμόστηκαν μέτρα που ακουμπούν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα και το κόστος συναλλαγών, και από την άλλη κινήσεις που ενισχύουν το αποτύπωμα της ελληνικής οικονομίας στην Ευρώπη. Ακολούθως, ο πήχης μεταφέρεται στον προϋπολογισμό του 2026, που ο υπουργός περιγράφει ως τη βάση για την επόμενη ημέρα.

Στην πρώτη γραμμή του απολογισμού του κ. Πιερρακάκη μπήκε το στεγαστικό και ειδικά η πίεση των ενοικίων. Ο υπουργός ανέφερε ότι θεσπίστηκε επιστροφή ενός πλήρους ενοικίου, με πίστωση απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μισθωτών στο τέλος κάθε έτους. Η κυβέρνηση παρουσίασε την παρέμβαση ως αντιστάθμισμα σε μια αγορά όπου το κόστος στέγασης παραμένει κεντρικό ζήτημα για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών.

Παράλληλα, στο ίδιο «καλάθι» καθημερινότητας ο ΥΠΟΙΚ ενέταξε τη μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων. Σύμφωνα με τα όσα είπε, μονιμοποιήθηκε η ετήσια οικονομική στήριξη ύψους 250 ευρώ για περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με στόχο να υπάρχει σταθερή ενίσχυση χωρίς κάθε φορά νέα εξαγγελία.

Στο φορολογικό σκέλος, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ως κορυφαία κίνηση τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όπως το περιέγραψε, το μέτρο αφορά οριζόντια μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες, με το επιχείρημα ότι η ελάφρυνση δεν περιορίζεται σε μια μόνο κοινωνική ομάδα αλλά καλύπτει ευρύτερη βάση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο μέτωπο των τραπεζικών χρεώσεων για απλές συναλλαγές. Ο υπουργός ανέφερε ότι μηδενίζονται οι προμήθειες για μεταφορές χρημάτων μέσω ΔΙΑΣ, που μέχρι σήμερα επιβάρυναν τον πολίτη με κόστος περίπου 1,5 έως 2 ευρώ ανά συναλλαγή. Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ για τους παρόχους, με στόχο να περιοριστεί το συνολικό κόστος των ψηφιακών πληρωμών.

Στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους, έκανε αναφορά στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, τον οποίο χαρακτήρισε βασικό εργαλείο για ρυθμίσεις οφειλών και αποσυμπίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η λογική, όπως αποτυπώθηκε στο μήνυμα του υπουργού, είναι να κλείνουν πιο γρήγορα περιπτώσεις που κρατούν εγκλωβισμένη ρευστότητα και να διευκολύνεται η επιστροφή στην κανονική οικονομική δραστηριότητα.

Στο επενδυτικό σκέλος, ο κ. Πιερρακάκης ξεχώρισε την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext ως εξέλιξη που, κατά την εκτίμησή του, αναβαθμίζει το κύρος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και τη «σύνδεσή» της με την ευρωπαϊκή αγορά. Η σημασία έγκειται στο ότι τέτοιες κινήσεις βελτιώνουν την εικόνα αξιοπιστίας και μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Στον απολογισμό αναφέρθηκε και σε μια παρέμβαση με σαφή κοινωνικό και θεσμικό πρόσημο. Ο υπουργός στάθηκε στην τροπολογία για τις τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα, σημειώνοντας ότι το Δημόσιο σταματά πλέον τη δικαστική αντιδικία με τους πληγέντες. Παράλληλα, συνέδεσε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό με την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, παρουσιάζοντάς την ως ένδειξη διεθνούς εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή πολιτικών.

Το «στοίχημα» του 2026, όπως το έθεσε κλείνοντας, είναι να περάσει αυτή η εικόνα σε πιο απτά αποτελέσματα αναδεικνύοντας τον προϋπολογισμό του 2026 ως το βασικό εργαλείο αυτής της μετάβασης.