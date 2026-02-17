Η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο «σινιάλο» για μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα

Η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί σε υψηλό 5 ετών ανοίγοντας το δρόμο για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, όπως εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές.

Ειδικότερα, η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την πανδημία, στο 5,2% το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, πάνω από το 5,1% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι καλλιεργώντας προσδοκίες για τα επιτόκια.

Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών συνέχισε να αυξάνεται φτάνοντας το 14%, καθώς οι νέοι υφίστανται μεγαλύτερες επιπτώσεις από τη μείωση των προσλήψεων. Η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την πανδημία και η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε. Οι οικονομολόγοι, έχουν προειδοποιήσει ότι οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού και οι φόροι μισθοδοσίας που επέβαλε η κυβέρνηση έχουν πλήξει σκληρά τους νεότερους εργαζόμενους, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να καταργήσει πολλές θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου.

Στις τελευταίες προβλέψεις της, η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι η ανεργία αναμένεται να φτάσει το 5,3% μέχρι την άνοιξη και μείωσε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,9% από 1,2%. Τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι η οικονομία αναπτύχθηκε λιγότερο από το προβλεπόμενο, κατά 0,1%, στο τέταρτο τρίμηνο.

Καθώς υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την αγορά εργασίας οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ανοίγει ο δρόμος για εκ νέου μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής διατήρησε τα επιτόκια στο 3,75% στις 5 Φεβρουαρίου, σε μια εκπληκτικά οριακή ψηφοφορία 5-4, με μόνο τον Διοικητή Άντριου Μπέιλι να εμποδίζει μια περαιτέρω μείωση. Οι αγορές προβλέπουν μια ακόμη μείωση κατά 25% έως τον Απρίλιο, μια άποψη που υιοθέτησε πρόσφατα και η Αναπληρώτρια Διοικητής Σάρα Μπρίντεν.

Τα στοιχεία αποτελούν πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, η οποία όπως σχολιάζει το Bloomberg δυσκολεύεται στις εθνικές δημοσκοπήσεις ενόψει των κρίσιμων έκτακτων εκλογών αυτόν τον μήνα και των τοπικών εκλογών τον Μάιο. Σημειώνεται ότι οι απολύσεις αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο σε 4,9 ανά 1.000 εργαζομένους, περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από ό,τι όταν οι Εργατικοί ανέλαβαν την εξουσία. Οι ειδοποιήσεις για απολύσεις αυξήθηκαν σε 27.279 τον Ιανουάριο – το υψηλότερο επίπεδο για τον μήνα τα τελευταία χρόνια. Οι μισθοί αυξήθηκαν ελάχιστα σε πραγματικούς όρους τον Δεκέμβριο και προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό, αυξήθηκαν μόλις κατά 0,6% σε ετήσια βάση. Ήταν η ασθενέστερη αύξηση από τότε που ανέλαβαν την εξουσία οι Εργατικοί.