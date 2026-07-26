Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην αύξηση των κρατήσεων για υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας

Η αγορά υπηρεσιών ομορφιάς και ευεξίας στην Ελλάδα καταγράφει έντονη ανάπτυξη, καθώς η ζήτηση για beauty και wellness υπηρεσίες ενισχύεται σημαντικά κατά την έναρξη της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Treatwell, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση κρατήσεων μεταξύ όλων των αγορών όπου δραστηριοποιείται η πλατφόρμα, με άνοδο 13,75% από τον Μάιο στον Ιούνιο.

Η προετοιμασία για τις καλοκαιρινές διακοπές αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους αυτής της ανόδου, με τις υπηρεσίες πεντικιούρ (+12,7%), μανικιούρ (+11,3%) και κομμωτηρίου (+4,1%) να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι η προσωπική περιποίηση εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες καταναλωτικές δαπάνες πριν από τις θερινές αποδράσεις.

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Παράλληλα, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς προορισμούς και για τον τουρισμό ευεξίας. Οι κρατήσεις υπηρεσιών ομορφιάς από Βρετανούς επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 38%, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για τις σχετικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Τα στοιχεία της Treatwell δείχνουν ακόμη ότι οι Έλληνες καταναλωτές προγραμματίζουν τις υπηρεσίες τους αρκετές ημέρες πριν, με τη μέση χρονική απόσταση μεταξύ κράτησης και ραντεβού να αγγίζει τις 10 ημέρες και σχεδόν 1 στις 5 κρατήσεις να πραγματοποιείται πάνω από 2 εβδομάδες νωρίτερα. Αντίθετα, σχεδόν οι μισοί Βρετανοί ταξιδιώτες (47%) κλείνουν το ραντεβού τους λιγότερο από 24 ώρες πριν από την επίσκεψη.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο ψηφιακός χαρακτήρας της αγοράς. Σχεδόν μία στις δύο κρατήσεις στην Ελλάδα (47,8%) πραγματοποιείται εκτός εργάσιμων ωρών, στοιχείο που αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία των online πλατφορμών για τον κλάδο. Παράλληλα, περίπου έξι στους δέκα πελάτες επιστρέφουν στον ίδιο επαγγελματία, επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση μεταξύ των αγορών της Treatwell ως προς τις επαναλαμβανόμενες κρατήσεις.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτικές προτιμήσεις μετατοπίζονται σταδιακά από τις παραδοσιακές υπηρεσίες ομορφιάς προς ολοκληρωμένες εμπειρίες ευεξίας. Χαμάμ, θεραπείες προσώπου και μασάζ καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, ενώ το Head Spa αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο wellness trend στην Ευρώπη, με αύξηση κρατήσεων 33%.