Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στην περιοχή Μονόλοφος – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για νέα φωτιά στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και συγκεκριμένα στο Ωραιόκαστρο στην περιοχή Μονόλοφος.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφος Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

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Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από την φωτιά δεν απειλούνται για την ώρα σπίτια ή υποδομές, ενώ για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.