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Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στην περιοχή Μονόλοφος – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Από την φωτιά δεν απειλούνται για την ώρα σπίτια ή υποδομές
Φωτιά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
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Συναγερμός στην Πυροσβεστική για νέα φωτιά στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και συγκεκριμένα στο Ωραιόκαστρο στην περιοχή Μονόλοφος. 

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφος Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από την φωτιά δεν απειλούνται για την ώρα σπίτια ή υποδομές, ενώ για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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