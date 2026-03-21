Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή των επιχειρηματικών deals – Γιατί οι ΑΠΕ είναι το μεγάλο asset της Ελλάδας

Στο κέντρο των επιχειρηματικών συμφωνιών έμεινε η ενέργεια και το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά επενδυτικά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας.

Σε μελέτη της PwC, ο κλάδος ενέργειας και ΑΠΕ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της χρονιάς, με 20 συναλλαγές συνολικής αξίας 2,9 δισ. ευρώ και μέση αξία 147 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω μεγέθη δείχνουν πως δεν πρόκειται απλώς για αυξημένη κινητικότητα αλλά για μια αγορά που συνεχίζει να προσελκύει μεγάλα κεφάλαια και να αποδίδει deal με στρατηγικό βάθος.

Η σημασία δεν έγκειται μόνο στον όγκο των deals αλλά στο τι ακριβώς «τραβάει» πλέον τους επενδυτές. Η PwC σημειώνει ότι το 2025 διατηρήθηκε η ισχυρή δραστηριότητα τόσο σε ώριμα όσο και σε υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκια αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων, με συνεχιζόμενη είσοδο διεθνών ιδιωτικών κεφαλαίων και συμφωνίες που παίρνουν τη μορφή μερικής αποεπένδυσης ή συνεπένδυσης. Με άλλα λόγια, η αγορά «ποντάρει» όχι μόνο σε έτοιμα έργα αλλά και σε έργα με προοπτική, δείχνοντας ότι οι ελληνικές ΑΠΕ δεν αποτιμώνται μόνο για το σήμερα, αλλά και για το πόσο μπορούν να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια.

Αποθήκευση ενέργειας: Το «κλειδί» του μέλλοντος

Το δεύτερο στοιχείο που δίνει ιδιαίτερο βάρος στον κλάδο είναι η αποθήκευση ενέργειας. Όπως καταγράφεται στη μελέτη, οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες αναδεικνύονται σε κρίσιμο εργαλείο για τον περιορισμό των περικοπών παραγωγής, ενώ τα χαρτοφυλάκια που συνδυάζουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά έργα με έργα αποθήκευσης αποτιμώνται υψηλότερα από τους επενδυτές. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και το ρυθμιστικό πλαίσιο, με το ΕΣΕΚ να προβλέπει ότι το 43% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας θα καλύπτεται από ΑΠΕ έως το 2030.

Η σημασία του κλάδου φαίνεται και από τα deals που επιτεύχθηκαν το 2025. Η απόκτηση του 70% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar Hellas έναντι 1,7 δισ. ευρώ και στη συνέχεια του υπόλοιπου 30% έναντι 0,7 δισ. ευρώ ήταν από τις πλέον ηχηρές κινήσεις της χρονιάς.

Στις μεγάλες συμφωνίες καταγράφεται και η πώληση χαρτοφυλακίου 588 MW φωτοβολταϊκών έργων από τη METLEN, συναλλαγή που αποτιμάται στα 735,3 εκατ. ευρώ και συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες του 2025. Παράλληλα, η συμφωνία του ομίλου ΔΕΗ για εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων αξίας 2 δισ. ευρώ, με σταδιακή ολοκλήρωση έως το 2027, αποτελεί ένδειξη ότι η δυναμική του κλάδου δεν εξαντλείται στην περσινή χρονιά αλλά έχει μέλλον.

Συνολικά, οι ΑΠΕ έχουν πάψει να είναι απλώς ένας δυναμικός κλάδος καθώς λειτουργούν πλέον ως βασικό επενδυτικό asset της χώρας, βασισμένες και στα κλιματικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι σε μια χρονιά ρεκόρ για την αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων, η ενέργεια ήταν από τα πεδία που πρωταγωνίστησαν.