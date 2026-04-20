Η κρουαζιέρα εκμεταλλεύτηκε το «παράθυρο εκεχειρίας» – Η επόμενη μέρα του απεγκλωβισμού 6 πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ Ισραήλ, έδωσε την ευκαιρία να διαφύγουν από τα Στενά του Ορμούζ όλα τα κρουαζιερόπλοια που εγκλωβίστηκαν στην περιοχή μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε «παράθυρο ευκαιρίας» και άνοιξαν (πριν ξανακλείσουν) τα Στενά του Ορμούζ, έξι κρουαζιερόπλοια απέπλευσαν.

Συγκεκριμένα, Celestyal Discovery (ελληνικό και το πρώτο που πέρασε), MSC Euribia (ελβετικό), Mein Schiff 4, Mein Schiff 5 (και τα δύο γερμανικά), Celestyal Journey (ελληνικό), Aroya Manara (σαουδαραβικό) κατάφεραν να διαφύγουν, με το προσωπικό και τους πολίτες που επέβαιναν να είναι ασφαλείς.

Παρά τις παγκόσμιες αναταραχές που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, ο κλάδος της κρουαζιέρας δείχνει να είναι σε θέση απορροφήσει τις πιέσεις. Η CLIA (Cruise Lines International Association) επισημαίνει σε έκθεσ;h της ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας αναμένεται να συνεχίσει ανοδικά και για το 2026, καθώς το 90% του ποσοστού των επιβατών που πραγματοποίησαν ταξίδια το 2025, αναμένεται να το πράξει και μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγράψει η CLIA.

Μπορεί τα δρομολόγια για κρουαζιέρες να μην πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εταιρείες αποφεύγουν περιοχές υψηλού ρίσκου, αλλά η CLIA αναφέρει ότι παρά τα όποια προβλήματα δημιουργεί ο πόλεμος, ο κλάδος της κρουαζιέρας έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την οικονομική του ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την έκθεση State of the Cruise Industry 2026 που δημοσίευσε η CLIA, σημειώνονται σημαντικές επενδύσεις των εταιρειών κρουαζιέρας σε νέα πλοία, καινοτόμες τεχνολογίες και συνεργασίες με νέους προορισμούς. Το 2026 θα υπάρχουν 325 υπερωκεάνια πλοία-μέλη της CLIA, που αντιστοιχούν σε περίπου 690.000 κλίνες παγκοσμίως.

Εκπρόσωπος της CLIA αναγνώρισε προ εβδομάδων ότι ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί εγρήγορση αλλά όχι ιδιαίτερη ανησυχία για τον κλάδο, καθώς «τα πλοία στην περιοχή προσαρμόζουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και σε στενό συντονισμό με τις αρχές θαλάσσιας ασφάλειας και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς».

Πάντως, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα που στέλνει η έκθεση, στοιχεία της ίδιας της CLIA στις 15 Φεβρουαρίου, πριν ακόμη ξεσπάσει η γεωπολιτική κρίση, έκαναν λόγο για μείωση 16,7% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 9,5% στους επιβάτες στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εισέρχεται σε φάση «διόρθωσης» μετά από χρόνια έντονης μεταπανδημικής ανάπτυξης.