Ανάλυση: Το παιχνίδι του Ιράν με το «άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, ο έξυπνος ελιγμός σε έναν πόλεμο εντυπώσεων

Σε μια απροσδόκητα θετική εξέλιξη με ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα, το Ιράν προχώρησε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα προς τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για μία εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έρχεται σε μια στιγμή αποκλιμάκωσης, με τη 10ήμερη εκεχειρία να δημιουργεί συνθήκες επανεκκίνησης των διπλωματικών διεργασιών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την εξέλιξη για το άνοιγμα του Ορμούζ, πανηγυρίζοντας, επιμένοντας ωστόσο ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου υπάρξει συνολική συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο Τραμπ επιδόθηκε σε ένα μπαράζ μηνυμάτων στο Truth Social και επιτέθηκε εκ νέου στο ΝΑΤΟ:

«Τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ τελείωσε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσαν αν χρειαζόμασταν βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε, σαν χάρτινος τίγρης!».

Η στρατηγική κίνηση της Τεχεράνης

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα (17.04.2026) ότι το κρίσιμο πέρασμα θα είναι ανοιχτό και η διέλευση θα γίνεται μέσω «συντονισμένων διαδρομών» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «ιστορική ημέρα», ενώ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι κοντά και απαγορεύει στο Ισραήλ να βομβαρδίζει πια τον Λίβανο. «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ τους απαγορεύουν να το κάνουν. Φτάνει πια!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά δεν είναι απλώς μια πρακτική εξέλιξη, αλλά μια στρατηγική κίνηση στον ευρύτερο «πόλεμο εντυπώσεων» που εξελίσσεται γύρω από την κρίση, σύμφωνα με αναλυτές στο Skynews.

Η ειδικός στη Μέση Ανατολή και δημοσιογράφος διεθνών σχέσεων Tara Kangarlou εκτιμά ότι η Τεχεράνη επιχειρεί για ακόμη μία φορά να ελέγξει το αφήγημα. «Η ιρανική κυβέρνηση παρουσιάζει την κατάσταση ως δική της νίκη, υποστηρίζοντας ότι κράτησε υψηλό επίπεδο στάσης και τώρα επιτρέπει τη διέλευση», σημειώνει.

Κατά την ίδια, πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης επικοινωνιακής σύγκρουσης ανάμεσα στον Τραμπ και το ιρανικό καθεστώς, με κάθε πλευρά να επιχειρεί να εμφανιστεί ως νικήτρια στα μάτια της κοινής γνώμης. Ο Τραμπ, άλλωστε, αντέδρασε άμεσα, επιμένοντας ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ.

«Στο τέλος, και οι δύο πλευρές θα διακηρύξουν τη νίκη τους και θα την πουλήσουν στο εσωτερικό τους ακροατήριο», προσθέτει η Kangarlou.

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός αναλυτής Michael Clarke χαρακτηρίζει επίσης την κίνηση του Ιράν «έξυπνη», καθώς του δίνει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις και ενισχύει την πίεση για διατήρηση της εκεχειρίας.

«Η δημιουργία μιας διαδικασίας συνεχούς διαλόγου είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκουν οι Ιρανοί. Σε αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοί: να κερδίζουν χρόνο και να κρατούν τις εξελίξεις σε εκκρεμότητα», τονίζει.

Σύμφωνα με τον Clarke, αυτή η τακτική ενδέχεται να οδηγήσει τελικά σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, παρόμοια με εκείνη που είχε επιτευχθεί το 2015 επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Σε κάθε περίπτωση, το «άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ μοιάζει λιγότερο με παραχώρηση και περισσότερο με μια υπολογισμένη κίνηση ισχύος σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων που παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Η εκεχειρία στον Λίβανο «ξεκλείδωσε» τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται πως χθες (16.04.2026) συμφωνήθηκε 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (17.04.2026).

Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και ο υπουργός Άμυνας, Ισραελ Κατς δήλωσαν σήμερα πως το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ και πως η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», προειδοποιώντας ότι οι Λιβανέζοι πολίτες που επιστρέφουν στον νότο ενδέχεται να χρειαστεί να φύγουν και πάλι από τα σπίτια τους.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως κανένα χρηματικό ποσό «δεν θα ανταλλαχθεί με κανέναν τρόπο» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios τόνισε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων σε αντάλλαγμα για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.