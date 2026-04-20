Celestyal: Επιτυχής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και επιστροφή των πλοίων στη Μεσόγειο

Η Celestyal επιβεβαίωσε την επιτυχή και ασφαλή διέλευση και των δύο πλοίων της, του Celestyal Discovery και του Celestyal Journey, από το Στενό του Ορμούζ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό επιχειρησιακό ορόσημο και επιδεικνύοντας ηγετικό ρόλο στον κλάδο της κρουαζιέρας σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Την περασμένη Παρασκευή (17.4.2026), το Celestyal Discovery, υπό τη διοίκηση του πλοιάρχου Νικόλαου Βασιλείου, έγινε το πρώτο από τα πλοία που αναχώρησε από τον Αραβικό Κόλπο και διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ, ακολουθώντας ένα προσεκτικά συντονισμένο ταξιδιωτικό σχέδιο που εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις ομάδες θαλάσσιας ασφάλειας, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλα πλοία της εταιρείας να ακολουθήσουν την ίδια ασφαλή διαδρομή.

Με βάση αυτό, το Celestyal Journey, υπό την διοίκηση του καπετάνιου Άγγελου Βασιλάκου, διέσχισε με επιτυχία το ίδιο πέρασμα, επικεφαλής μιας ευρύτερης νηοπομπής κρουαζιερόπλοιων που αναχωρούσαν από την περιοχή χρησιμοποιώντας την καθιερωμένη διαδρομή.

Τα σχέδια του ταξιδιού αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι κινήσεις πραγματοποιήθηκαν με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ακρίβειας και επίγνωσης της κατάστασης.

Η ασφάλεια παρέμεινε η απόλυτη προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, χάρη στην εξαιρετική ηγεσία, την εμπειρία και την ψυχραιμία που επέδειξαν τόσο ο καπετάνιος κ. Βασιλείου όσο και ο καπετάνιος κ. Βασιλάκος, σε συνεργασία με τις ομάδες επί του πλοίου και στην ξηρά. Οι χειρισμοί τους και η πλοήγηση των πλοίων υπό σύνθετες και ευαίσθητες συνθήκες λειτούργησαν καθοριστικά για την ασφάλεια όλων των μελών του πληρώματος και για την επιτυχή διέλευση και των δύο πλοίων.

Η Celestyal αναγνωρίζει επίσης τη στενή συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές και τους συνεργάτες της, των οποίων η υποστήριξη κατέστησε δυνατή μια συντονισμένη και υπεύθυνη διαχείριση προς όφελος του ευρύτερου κλάδου της κρουαζιέρας.

Μετά την επιτυχή διέλευσή τους, τόσο το Celestyal Discovery όσο και το Celestyal Journey κατευθύνονται πλέον προς τη Μεσόγειο, όπου θα ξεκινήσουν την επερχόμενη καλοκαιρινή σεζόν όπως έχει προγραμματιστεί.

Η Celestyal επιβεβαιώνει ότι όλες οι μελλοντικές διαθέσιμες κρουαζιέρες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσφέροντας στους επιβάτες και στους ταξιδιωτικούς πράκτορες σιγουριά και αξιοπιστία, καθώς η εταιρεία ξεκινάει την δραστηριότητά της στη Μεσόγειο.