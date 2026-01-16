Η συμφωνία ΕΕ – Mercosur πλήττει τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς – Σφοδρές αντιδράσεις από ευρωπαϊκές οργανώσεις

Ζήτημα άνισης πρόσβασης στις αγορές και στρέβλωσης του ανταγωνισμού θέτει ο ευρωπαϊκός κλάδος επιτραπέζιων ελιών, αντιδρώντας στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, η οποία – όπως υποστηρίζει – ευνοεί τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, περιορίζοντας παράλληλα τις εξαγωγικές δυνατότητες των ευρωπαϊκών παραγωγών.

Την ανησυχία τους για την συμφωνία ΕΕ – Mercosur για τις ελιές εκφράζουν οι οργανώσεις ASEMESA (Ισπανία), ASSOM (Ιταλία) και η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), κάνοντας λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του κλάδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταδιακή άρση δασμών και ασυμμετρία στο εμπόριο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΜΕΤΕ, η συμφωνία προβλέπει σταδιακή κατάργηση των δασμών στις επιτραπέζιες ελιές που εισάγονται στην ΕΕ από τις χώρες της Mercosur, σε βάθος επτά ετών, ξεκινώντας από το σημερινό επίπεδο του 12,8%.

Όπως επισημαίνεται, η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την είσοδο προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με εκείνους που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή παραγωγή, ενώ την ίδια στιγμή οι αγορές της Mercosur παραμένουν ουσιαστικά κλειστές για τις ευρωπαϊκές επιτραπέζιες ελιές.

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές εξακολουθούν να επιβαρύνονται με δασμούς περίπου 12,6%, γεγονός που – όπως τονίζεται – εμποδίζει τον δίκαιο και αμοιβαίο ανταγωνισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκλεισμός της Βραζιλίας και «διπλό πλήγμα» για τον ευρωπαϊκό κλάδο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Βραζιλία, μία από τις μεγαλύτερες αγορές κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως. Εκεί, οι ευρωπαϊκές ελιές παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένες, ενώ διεθνείς ανταγωνιστές επωφελούνται από ευνοϊκότερες εμπορικές συμφωνίες.

Οι τρεις οργανώσεις κάνουν λόγο για διπλό αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο: αφενός τον περιορισμό των εξαγωγικών προοπτικών σε βασικές αγορές και αφετέρου την ενίσχυση του ανταγωνισμού εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, μέσω της προνομιακής εισόδου προϊόντων από τρίτες χώρες.

Όπως προειδοποιούν, οι εξελίξεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας, τις θέσεις εργασίας, την κερδοφορία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και την οικονομική συνοχή αγροτικών περιοχών της ΕΕ.

Τέλος, οι οργανώσεις γνωστοποίησαν ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο σύστασης νέας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τον κλάδο των επιτραπέζιων ελιών, με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής εκπροσώπησης και τον καλύτερο συντονισμό της υπεράσπισης των κοινών οικονομικών συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ.