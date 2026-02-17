Η βιομηχανία τροφίμων αυξάνει την συνεισφορά της στην οικονομία, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Άνοδο της προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών στην οικονομία καταγράφει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που δημοσιεύθηκε σήμερα (17.2.2026).

Η συμβολή της βιομηχανίας τροφίμων – ποτών στην οικονομία αποτυπώνεται στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας 26,6%, με 4,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ που μελέτησε τον κλάδο για το έτος 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής μεταποίησης, σύμφωνα με την μελέτη, με 165 χιλ. εργαζόμενους το 2024, το 40% του συνόλου της μεταποίησης. Οι εξαγωγές της βιομηχανίας ανήλθαν σε 7 δισ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα αντιστοιχώντας στο 14% των συνολικών εξαγωγώναγαθών.

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 15,7 χιλ. επιχειρήσεις, δηλαδή ελέγχει μερίδιο 27,4% στο σύνολο της μεταποίησης. Αντιστοιχεί επίσης στο 25,5% της παραγωγής και στο 26% του κύκλου εργασιών της μεταποίησης ενώ στον κλάδο απασχολείται το 40% των εργαζομένων της μεταποίησης, με αυξητική τάση τα τελευταία έτη. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών ανήλθε στα 4,7 δισ. ευρώ το 2023, σημαντικά ενισχυμένη σε σχέση με το 2022 κατά 20,5%. Το μερίδιό της στο σύνολο της μεταποίησης ενισχύθηκε στο 26,6%, έναντι 23,0% το 2022.

Το 2024, ο αριθμός των απασχολούμενων στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών ξεπέρασε τα 165 χιλ. άτομα, σημειώνοντας άνοδο 0,2% σε

σύγκριση με το 2023, έναντι ανόδου 0,5% στο σύνολο της μεταποίησης.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, οι εξαγωγές μεταποιημένων τροφίμων και ποτών προσέγγισαν τα 7 δισ. ευρώ το 2024 σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή της τελευταίας δεκαετίας, με άνοδο 2,1%. Αύξηση σημειώθηκε και στις εισαγωγές 6,8% στα 8,5 δισ. ευρώ το 2024. Καταγράφεται επίσης διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, κατά 34,8% σε 1,5 δισ. ευρώ το 2024. Οι εξαγωγές της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αποτέλεσαν το 14% του συνόλου των εξαγωγών αγαθών, από 13,4% το 2023.

Κύριος εμπορικός εταίρος, ως προς τις εξαγωγές εγχώριων προϊόντων τροφίμων και ποτών αναδείχθηκε η Ιταλία (16,0%), και έπονται η Γερμανία (14,2%) και οι Η.Π.Α. (9,7%). Πρωτοπόρησαν για το μερίδιό τους τα επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά (28,3%), ενώ ακολούθησαν τα γαλακτοκομικά προϊόντα (21,0%) και τα έλαια και λίπη (17,5%). Στις εισαγωγές, πρώτα στη σχετική κατάταξη το 2024 βρίσκονται το κρέας (22,1%) και τα άλλα είδη διατροφής (17,4%).