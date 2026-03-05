Η Βραζιλία επικύρωσε τη συμφωνία EE-Mercosur και έπεται έγκριση από το κοινοβούλιο της Παραγουάης

Η Βραζιλία επικύρωσε χθες Τετάρτη (4.3.2026) τη συμφωνία για το εμπόριο που σύναψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες περιοχές ελεύθερου εμπορίου στον πλανήτη, με ψηφοφορία στη Γερουσία, μερικές ημέρες μετά την έγκρισή της από τη Βουλή.

Μετά την επικύρωση της συμφωνίας Mercosur από τη Βραζιλία, δεν απομένει πλέον παρά μόνο το «πράσινο φως» του κοινοβουλίου της Παραγουάης για να επικυρωθεί η συμφωνία από όλες τις συμβαλλόμενες χώρες της λατινοαμερικάνικης συμμαχίας, καθώς η Αργεντινή και η Ουρουγουάη ενέκριναν ήδη το κείμενο αυτό την περασμένη εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γερουσία της Βραζιλίας επικύρωσε ομόφωνα τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ του εμπορικού μπλοκ Mercosur και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνοντας τη συμφωνία ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή της. Η συμφωνία επιδιώκει να ανοίξει μια αγορά άνω των 700 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Η συμφωνία βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση για περισσότερα από 25 χρόνια. Μετά την Παραγουάη που αναμένεται να επικυρώσει τη συμφωνία, η Βολιβία, το νεότερο μέλος της Mercosur, αν και δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, μπορεί να προσχωρήσει στη συμφωνία τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνεται ότι η Βραζιλία είναι μακράν η μεγαλύτερη οικονομία της Mercosur, με ΑΕΠ που εκτιμάται σε περισσότερα από 2,3 τρισ. δολάρια το 2025. Ο πρόεδρος Luiz Inácio Lula da Silva ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της συμφωνίας, η οποία -υπενθυμίζεται-δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ.