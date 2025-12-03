ΙΕΛΚΑ: Αύξηση 1,75% στις τιμές τροφίμων στα σούπερ μάρκετ

Αύξηση 1,75% σημείωσε τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025 ενώ σε σχέση με τον Οκτώβριο παρέμεινε αμετάβλητος (-0,05%), όπως προκύπτει από τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριο 2025) καταγράφει αύξηση +1,06%.

Πιο αναλυτικά, καταγράφονται μεγαλύτερες μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 στις κατηγορίες: φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-7,37%), απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-3,65%), τρόφιμα παντοπωλείου (-3,60%), τροφές και είδη για κατοικίδια (-3,01%) και είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη(-1,87%).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες) και στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες: είδη πρωινού & ροφήματα (+13,12%), φρέσκα κρέατα (+12,72%), μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη (+10,67%), φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (+5,80%) και γαλακτοκομικά & χυμοί ψυγείου (+4,63%).

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Οι ασθένειες και η μείωση στο ζωικό κεφάλαιο πλέον επηρεάζει και την κατηγορία των γαλακτοκομικών και ιδιαίτερα των τυροκομικών προϊόντων, καθώς αυξάνεται το κόστος παραγωγής τους.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι οι εξής: