Μακρο-οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Η πληθώρα των έργων και η αδυναμία της ζήτησης

Μόνη διέξοδος οι εξαγωγές στο μέλλον αν δεν αυξηθεί η κατανάλωση
Ηλεκτρική ενέργεια
Φωτογραφία: Reuters
Χάρης Αποσπόρης

Η μεν παραγωγή πρόθυμη, η δε σαρξ της κατανάλωσης ασθενής. Αυτό είναι το πόρισμα που προκύπτει από τα τεράστια έργα που προωθούνται στη χώρα μας στην ηλεκτρική ενέργεια, τη στιγμή που η ζήτηση παραμένει σταθερή και δεν μπορεί να τα υποστηρίξει.

Κατά την παρούσα χρονική περίοδο, οι ανάγκες για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθημερινά βρίσκονται κοντά στα 6 GW, ενώ το καλοκαίρι ενισχύονται μέχρι τα 9-10 GW. Τόσο οι δύο διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ), όσο και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αναμένουν ανεβασμένη ζήτηση τα επόμενα δέκα χρόνια λόγω μιας σειράς παραγόντων, όπως ο εξηλεκτρισμός.

Εντούτοις, οι προβλέψεις αυτές στηρίζονται σε παραδοχές ιδιαίτερα επισφαλείς: Για παράδειγμα, η ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να μην είναι η αναμενόμενη, σε μια εποχή κατά την οποία παρατηρείται κλιματική οπισθοχώρηση διεθνώς. Το ίδιο ισχύει και για τα κέντρα δεδομένων, που ενδεχομένως κάποια στιγμή να αποτελέσουν θύμα της χρηματιστηριακής φούσκας του Α.Ι.

Εντωμεταξύ, οι μεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ των προηγουμένων ετών αντιμετωπίζουν ήδη σήμερα επιδείνωση των επιχειρηματικών συνθηκών. Τα έσοδά τους έχουν μειωθεί λόγω των αναγκαστικών περικοπών και των μηδενικών τιμών, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση για να στηρίξει την πλήρη λειτουργία. Τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα αν υπολογίσουμε την τεράστια αδειοδοτική ουρά έργων ΑΠΕ που περιμένουν να συνδεθούν στο σύστημα και ανέρχονται σε δεκάδες γιγαβάτ.

Πέρα από τις πράσινες πηγές, χαμηλός είναι και ο συντελεστής χρήσης των συμβατικών μονάδων, που καλούνται πλέον να παίξουν ρόλο περισσότερο υποστηρικτικό προς τις ΑΠΕ. Η δική τους βιωσιμότητα περνάει μέσα από τη δημιουργία ενός μηχανισμού ισχύος που θα τις αποζημιώνει για την εφεδρεία που παρέχουν.

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι νέες διεθνείς διασυνδέσεις, που θα είναι σε θέση να φέρουν αρκετά γιγαβάτ παραπάνω στη χώρα μας. Ενδεικτικά, το καλώδιο GREGY με την Αίγυπτο θα έχει μια ισχύ 3 GW, δηλαδή από μόνο του μπορεί θεωρητικά να καλύψει ένα  σημαντικό κλάσμα της εγχώριας ζήτησης.

Όπως είναι φυσικό, τέτοιες διεθνείς επενδύσεις στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην επανεξαγωγή της ενέργειας προς γειτονικές χώρες, αφού οι ανάγκες της δικής μας είναι περιορισμένες.

Απομένει να φανεί ποια θα είναι η πορεία της εγχώριας ζήτησης τα επόμενα χρόνια. Πάντως, όλα δείχνουν ότι σήμερα υπάρχει ένα μικρό “σεντόνι”, το οποίο τραβάνε όλοι από δέκα μεριές, με αποτέλεσμα να ξεχειλώνει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
71
68
63
60
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Στο κάδρο της αξιοποίησης οι σχολάζουσες και κοινωφελείς περιουσίες – Στο βάθος ενιαίος φορέας για όλα ακίνητα του Δημοσίου
Τα επερχόμενα μητρώα των κοινωφελών και σχολαζουσών περιουσιών θα βρίσκονται διαλειτουργικότητα με το κεντρικό Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας του δημοσίου
Ακίνητα στην Αθήνα
Στουρνάρας: «Φρένο» στην περαιτέρω μείωση των επιτοκίων – Το επιτόκιο είναι στο 2%, μια σημαντική χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης
«Φρένο» στην περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), βάζει εμμέσως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος...
O Γιάννης Στουρνάρας
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομίες, δωρεές προς το δημόσιο και κοινωφελείς περιουσίες
Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των κοινωφελών περιουσιών εντάσσεται και η αναδιάρθρωση της οργάνωσης και βελτίωση της λειτουργίας της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης
Newsit logo
Newsit logo