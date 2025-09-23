Μακρο-οικονομία

Κατά 4,3% αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα το επτάμηνο 2025 – Ποια ήταν η κινητήριος δύναμη της αγοράς

Τον Ιούλιο μόνο, η παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε τα 595,4 εκατ. ευρώ
Real estate concept business, home insurance and real estate protection. Real estate investment concept. Buy and sell houses and real estate online on a virtual screen.
iStock

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση με πέρυσι με τον κλάδο Ζημιών να είναι ο κινητήρας της αγοράς με άνοδο 9,3%, ενώ οι ασφάλειες Ζωής υποχώρησαν οριακά κατά 1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ.

Τον Ιούλιο μόνο, η παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε τα 595,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 10,6% έναντι Ιουλίου 2024 και 16,5% σε σχέση με τον Ιούνιο, ένδειξη ότι το τρίτο τρίμηνο ξεκίνησε με ισχυρότερο ρυθμό για την ασφαλιστική αγορά.

Στις ασφάλειες κατά Ζημιών, η ασφάλιση πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως ανέβηκε κατά 15,6% στο επτάμηνο. Η ασφάλιση χερσαίων οχημάτων (ίδιες ζημιές) κινήθηκε στο +11,6%, ενώ η αστική ευθύνη οχημάτων ανέβηκε 6,1%. Ισχυρή επίδοση είχαν τα ατυχήματα (+20,2%), η βοήθεια (+12,1%), οι «διάφορες χρηματικές απώλειες» (+18,7%) και οι εγγυήσεις (+42,7%), με τις τελευταίες να αντανακλούν αυξημένη ζήτηση για συμβατικές ασφάλειες σε έργα και προμήθειες. Στον αντίποδα, τα θαλάσσια (-0,7%) και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (-2,8%) έμειναν πίσω, παρά το θετικό γύρισμα μέσα στον Ιούλιο.

Στις Ζωής, το σύνολο του επταμήνου παρέμεινε οριακά αρνητικό (-1,0%). Τα προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit-linked) πέρασαν σε θετικό έδαφος στο +2,2% στο επτάμηνο και επιτάχυναν τον Ιούλιο: +25,1% σε ετήσια βάση και +76,3% σε σχέση με τον Ιούνιο. Αντίθετα, η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων υποχώρησε κατά 9,4% στο επτάμηνο και -10,7% τον Ιούλιο έναντι του περσινού Ιουλίου. Συνολικά, οι Ζωής ανέβηκαν 4,9% σε σχέση με τον Ιούνιο και 6,3% έναντι Ιουλίου 2024, «κουβαλώντας» momentum στη μέση του καλοκαιριού.

Στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο (Αύγουστος 2024–Ιούλιος 2025) η αγορά αυξήθηκε κατά 6,0%, με τις ασφάλειες κατά Ζημιών στο +9,6% και τις Ζωής στο +2,2%.

Τα στοιχεία δείχνουν «άλμα» τον Ιούλιο με συνολικά +16,5% σε σχέση με τον Ιούνιο, με τις Ζωής να κινούνται στο +33,0% και τις Ζημιών στο +2,8%.

Μακρο-οικονομία
