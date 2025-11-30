Κεραμέως: Η ιστορική κοινωνική συμφωνία προσφέρει ασφάλεια στου εργαζόμενους και σταθερότητα στις επιχειρήσεις

Για την ιστορική κοινωνική συμφωνία ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων μίλησε σήμερα (30.11.25) η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μέσω της Συμφωνίας επεκτείνονται περαιτέρω οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους εργαζόμενους, πιο σταθερό πλαίσιο στις επιχειρήσεις και πιο ξεκάθαρους κανόνες λειτουργίας για όλους. Αναφερόμενη στα επόμενα βήματα, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η κατάθεση του οδικού χάρτη των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η νομοθέτηση της Συμφωνίας στις αρχές του νέου έτους.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, τόνισε πως «όποιος αντιτίθεται σε αυτή τη συμφωνία, αντιτίθεται ουσιαστικά στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, γιατί δεν αποτελεί απλώς κυβερνητικό νομοσχέδιο αλλά μια συμφωνία όλων. Για πρώτη φορά υπάρχει μια συμφωνία που υπερβαίνει κόμματα και χρώματα. Ας αφήσουμε τις κομματικές γραμμές και ας σκεφτούμε εθνικά».

Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων, η κ. Κεραμέως παρουσίασε τέσσερα βασικά μέτρα:

την ήδη καταβληθείσα ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους ,

, την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου πριν από τα Χριστούγεννα , με αύξηση 2,4% ,

, , τη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% από τις αρχές του 2026 και την πλήρη κατάργησή της από τις αρχές του 2027,

και την πλήρη κατάργησή της από τις αρχές του 2027, και την εφαρμογή της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης με σημαντικές μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, από τις οποίες ωφελούνται και οι συνταξιούχοι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Ημέρα Καριέρας που πραγματοποιήθηκε χθες (30.11.25) στη Δράμα, με τη συμμετοχή 1.200 πολιτών, καθώς και στην επόμενη εκδήλωση του Rebrain Greece, που θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή 35 εταιρειών από όλους τους κλάδους. «Ο στόχος είναι κοινός», σημείωσε.

«Η ανεργία ήταν στο 18% το 2019 και σήμερα έχει μειωθεί στο 8%. Πλέον, η πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να βρουν εργαζόμενους. Ως Υπουργείο Εργασίας προσπαθούμε να φέρουμε εργοδότες και εργαζόμενους πιο κοντά, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις ανάγκες τους και τους πολίτες να βρουν ή να αλλάξουν εργασία», είπε κλείνοντας η Υπουργός.