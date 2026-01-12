Κρίσιμη χρονιά για τον κάθετο διάδρομο LNG και τη θέση της Ελλάδας

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται μέσα στο έτος προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, ειδικότερα, ως πύλης εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο θα αεριοποιείται και θα διοχετεύεται στις χώρες της περιοχής μέσω του ελληνικού συστήματος μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, καθοριστική σημασία για το εγχείρημα αποτελεί η ενεργοποίηση του αποκαλούμενου «κάθετου» διαδρόμου, ο οποίος ξεκινά από την Ελλάδα και καταλήγει στην Ουκρανία, και ειδικότερα των τριών οδεύσεων που έχουν ως αφετηρία τους σταθμούς LNG της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, καθώς και το σημείο διασύνδεσης με τον ΤΑΡ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο για τη δέσμευση χωρητικότητας στα ενδιάμεσα συστήματα αγωγών από την Ελλάδα έως την Ουκρανία δεν προσέλκυσε ενδιαφέρον από προμηθευτές. Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε νομικές και ρυθμιστικές εκκρεμότητες στο πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριμένες οδούς εφοδιασμού. Οι δημοπρασίες που θα ακολουθήσουν εντός του έτους θα αποτελέσουν κρίσιμη δοκιμασία τόσο για την επίλυση των εκκρεμοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις Βρυξέλλες όσο και για την προσέλκυση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Το ζήτημα πάντως, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνδέεται άμεσα εκ των πραγμάτων με την δέσμευση της ΕΕ – στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ – για αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και προϊόντων πυρηνικής ενέργειας ύψους 750 δισ. δολαρίων ως το 2028. Η επίτευξη του στόχου, όπως τόνιζαν, προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου. Γεγονός που σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου, εφόσον δεν υπάρχει πρόοδος, είναι πιθανό να εκδηλωθεί παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη εξάλειψη των εκκρεμοτήτων.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν τέλος ότι σύντομα θα εκκινήσει η διαδικασία για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή. Πρόκειται για επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ ως το 2030 με επίκεντρο την ανάπτυξη διεθνών και εγχώριων διασυνδέσεων αλλά και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου.