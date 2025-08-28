Κύμα επενδύσεων στα διατηρητέα του αθηναϊκού κέντρου

Μεγάλα έργα αποκατάστασης και αξιοποίησης ιστορικών ακινήτων βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, αναδιαμορφώνοντας την εικόνα του. Διατηρητέα που για χρόνια παρέμεναν ανενεργά, περνούν σταδιακά στη φάση της αναβίωσης, αποκτώντας νέες χρήσεις σε πολιτισμό, τουρισμό και κατοικία.

Στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Μάρνης στην Αθήνα, το ακίνητο της οικογένειας Στασινόπουλου, ιδιοκτησίας της ElvalHalcor του ομίλου Viohalco, προχωρά προς μετατροπή του σε μουσείο αφιερωμένο στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων εξετάζει την τελική μελέτη συντήρησης του διακόσμου και των ιστορικών στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της αρχιτεκτονικής ταυτότητας. Το κτίριο, μια εκλεκτικιστική διπλοκατοικία του 1920 με τη χαρακτηριστική καμπύλη γωνία, υπήρξε αρχικά κατοικία της οικογένειας και εμπορικό κατάστημα σιδηρικών στο ισόγειο.

Στο Κουκάκι, σε σημείο με έντονη τουριστική ζήτηση, πωλήθηκε πρόσφατα έναντι 18,6 εκατ. ευρώ σε Λιβανέζους επενδυτές (Vivium Properties) το διατηρητέο ακίνητο της Μπλε Κέδρος στις οδούς Δημητρακοπούλου και Φαλήρου. Η Μπλε Κέδρος το είχε αποκτήσει το 2018 με 1,5 εκατ. ευρώ και επένδυσε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε αποκατάσταση, εξασφαλίζοντας άδεια για ξενοδοχείο 4 αστέρων με 113 δωμάτια και πιστοποίηση LEED Gold. Οι νέοι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν να αναπροσαρμόσουν το project, περιορίζοντας τον αριθμό των δωματίων σε περίπου 65 μεγαλύτερες και πολυτελέστερες μονάδες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις τάσεις της αγοράς φιλοξενίας.

Στην καρδιά του Ψυρρή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε το «πράσινο φως» για την αποκατάσταση του διατηρητέου στη γωνία Ερμού 98 και Αρτέμιδος 1-3, ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπαρμπαλιά. Το σχέδιο, που υλοποιείται μέσω της εταιρείας Ερμού 98, προβλέπει ξενοδοχείο 50 κλινών με εμπορικές χρήσεις. Περιλαμβάνει ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας, νέο μεταλλικό φέροντα οργανισμό και καθ’ ύψος επεκτάσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου πολυχώρου που θα συμβάλει στην τουριστική και εμπορική αναζωογόνηση της περιοχής.

Στην Ερμού 76, το κτίριο που καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από πυρκαγιά το 2013 ανακατασκευάζεται από την ολλανδική Ten Brinke. Παρά τις σοβαρές φθορές, το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση των προσόψεων και τη δημιουργία συγκροτήματος μικτής χρήσης, με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικίες στους ορόφους. Το ακίνητο, που είχε χαρακτηριστεί διατηρητέο το 1985, αποτελεί κληροδότημα Γιάβαση στον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Τέλος, στη Βουλής 6, ο ΕΦΚΑ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την αξιοποίηση συγκροτήματος δύο κτιρίων συνολικής επιφάνειας άνω των 1.800 τ.μ. Η ελάχιστη επένδυση ορίζεται σε 3,5 εκατ. ευρώ και αφορά πλήρη αποκατάσταση με τουριστική χρήση, είτε ως ξενοδοχείο είτε ως μη κύριο κατάλυμα. Το ακίνητο, που στέγαζε στο παρελθόν χαρτοποιία και τυπογραφείο, φέρει έντονα στοιχεία βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, τα οποία αναμένεται να αναδειχθούν μέσα από τη διατήρηση τμημάτων του ιστορικού εξοπλισμού.

Η συστηματική αξιοποίηση των διατηρητέων του αθηναϊκού κέντρου δείχνει να αποκτά δυναμική. Παρά τις χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων και τις υψηλές απαιτήσεις αποκατάστασης, οι επενδύσεις αυτές μετατρέπουν κτίρια που για χρόνια αποτελούσαν σημεία εγκατάλειψης σε νέους πόλους πολιτισμού, φιλοξενίας και κατοικίας, αλλάζοντας σταδιακά το πρόσωπο της πρωτεύουσας.