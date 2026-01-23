Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΑΑΔΕ δείχνει τον δρόμο για ένα σύγχρονο Δημόσιο

Τον θερμό χαιρετισμό του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, δέχθηκε η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήρε το «αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης» της ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς το «υπόδειγμα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης».

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνεχάρη προσωπικά τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, και τα στελέχη της Αρχής για τη δημιουργία «ενός οργανισμού που ενισχύει τη δημόσια διοίκηση και συμβάλλει στη μετατροπή της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος».

Σύμφωνα με τον υπουργό, το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μέσα από στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και ένα αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης. «Δείχνει τον δρόμο για το πώς μπορεί και πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό Δημόσιο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει «έμπρακτα και με κάθε τρόπο» το έργο της ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην εκδήλωση, σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, προσέδωσε και η παρουσία των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, οι οποίοι πρόσφεραν μουσικό πρόγραμμα.