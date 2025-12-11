Μακρο-οικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε τις προτεραιότητες που θα έχει η προεδρία του Eurogroup
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης / REUTERS / Yves Herman

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την σημερινή (11.12.2025) ομόφωνη εκλογή του ως προέδρος του Eurogroup έκανε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

H απόφαση ήταν ομόφωνη καθώς μετά την αρχική ψηφοφορία, η ισχυρή υποστήριξη στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη οδήγησε τον Βέλγο ομόλογο του σε απόσυρση. Έκανε λόγο για «μεγάλη τιμή», αναφορικά με την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι υπόλοιποι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, επιλέγοντάς τον να είναι αυτός που θα διαδεχτεί τον Πασκάλ Ντόναχιου στην προεδρία του Eurogroup, αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητές του.

«Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου, με συγκινεί αυτό το κλίμα συνεργασίας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πασκάλ Ντόναχιου για τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα που κατάφερε πάντα να δημιουργήσει συναίνεση αλλά και να τον ευχαριστήσω για τον συναδελφικό τρόπο και τον συλλογικό τρόπο με τον οποίο έκανε τις εργασίες του Eurogroup» ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Πιερρακάκης.

«Στα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο, με εστίαση το κοινό νόμισμα, τα κοινά οικονομικά συμφέροντα, το ευρωπαϊκό πρόταγμα με βάση τις βασικές αξίες της Ένωσης» σημείωσε ο υπουργός.

«Και αν μπορώ να προσθέσω, αν υπάρχουν δύο διδάγματα που θα ήθελα να αναφέρω, τα οποία έγιναν πιο έντονα τις δύο τελευταίες εβδομάδες και από τη συμμετοχή μου γενικά, είναι ότι η παλιά διάκριση που υπήρχε στην Ευρώπη εντός της οποίας η διάκριση ανάμεσα στον Βορρά και στο Νότο, δηλαδή με την οποία μεγάλωσαν πολλοί Ευρωπαίοι, η διαφορά ανάμεσα στους σπάταλους και τους συνετούς, έχει φύγει» συνέχισε. Και εξήγησε: «Διότι βλέπουμε ότι έχουμε κοινούς στόχους πλέον, κοινή άμυνα, η οποία προκύπτει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, τόνισε επίσης: «Έχουμε προκλήσεις τεχνολογίας και καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οπότε, οι πολιτικές μας θα πρέπει να είναι και αυτές κοινές».

«Για την Ελλάδα και τον λαό της τώρα θέλω να πω κάτι, γιατί πριν από μερικά χρόνια η συζήτηση γινόταν στις Βρυξέλλες αν η Ελλάδα θα μείνει, θα φύγει απ’ την ευρωζώνη. Και τα κατάφερε η Ελλάδα και είναι μία ένας φόρος τιμής κατά κάποιον τρόπο και είναι και μια διαθήκη κατά κάποιον τρόπο για την αλληλεγγύη που έδειξε η Ευρώπη σε πολύ δύσκολους καιρούς, το πνεύμα μεταρρυθμίσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αλλαγή και επίσης παρακαταθήκη της κοινής κατανόησης του πληθυσμού που κατάφερε να μεταβολίσει και τον κίνδυνο του να μη κάνει τίποτα, αλλά και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης» είπε.

Και κατέληξε: «Και αυτό δεν είναι εθνικό αποτέλεσμα, είναι θα έλεγα θεμελιωδώς ευρωπαϊκό. Θα σταθώ στις ευθύνες μου με αποφασιστικότητα και ταπεινοφροσύνη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τα θεμέλια της εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, μιας Ευρώπης που θα ‘ναι έτοιμη για το μέλλον, αλλά και προστατευμένη για το μέλλον. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ και σας εύχομαι καλό απόγευμα».

Μακρο-οικονομία
