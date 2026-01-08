Λαϊκές Αγορές: Σε διάλογο με το επιτελείο Πιερρακάκη οι Ομοσπονδίες των πωλητών

Επανεξέταση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, που ήταν και τα βασικά τους αιτήματα, πέτυχαν οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών που βρίσκονται σε διάλογο με το επιτελείο του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Εξασφάλισαν επίσης λύσεις στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, με τον οποίο είχαν συνάντηση χθες (7.1.2026) οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των πωλητών λίγο πριν συναντήσουν την ομάδα του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Πρακτικά, η απεργία στις λαϊκές αγορές ανεστάλη καθώς βρέθηκε λύση στα αιτήματα του κλάδου έπειτα από διάλογο με τα αρμόδια υπουργεία, την ώρα που οι αγρότες επιμένουν σε πιο σκληρή διαπραγματευτική τακτική, χωρίς όμως προς το παρόν να έχουν πετύχει τους στόχους τους. Όπως σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη με αφορμή τις χθεσινές εξελίξεις στο μέτωπο των κινητοποιήσεων στις λαϊκές αγορές, «χωρίς ακρότητες ολοκληρώθηκε ο διάλογος, στον οποίο προσήλθαν οι εκπρόσωποι του κλάδου, ανεστάλη επ αόριστον η απεργία και η λύση αποτυπώνεται σε νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών».

Υπενθυμίζεται ότι μετά την θετική έκβαση της συνάντησης που είχαν οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών των Λαϊκών Αγορών την Τετάρτη (7.1.2026) με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο και το επιτελείο του, για τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται στον νόμο 4849/2021, θετική ήταν και η συνάντηση με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα η πολύωρη συνάντηση -ξεπέρασε τις 3 ώρες- έθεσε τις βάσεις ενός διαλόγου πάνω στα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών από όλη τη χώρα συμμετείχαν από την πλευρά της κυβέρνησης και ειδικότερα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, οι Υφυπουργοί Γιώργος Κώτσηρας και Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, τέθηκαν οι βάσεις για την προσαρμογή του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης στα πραγματικά εισοδήματα και στην πραγματική δραστηριότητα των λαϊκών αγορών, καθώς και για την προσαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας τους, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ομοσπονδιών, με βάση αυτή τη θετική εξέλιξη και την έναρξη ενός ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου, στο πλαίσιο της καλής πίστης, ανεστάλη και η απεργιακή κινητοποίηση των λαϊκών αγορών και από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν κανονικά σε όλη τη χώρα.