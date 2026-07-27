«Μαύρο κουτί» τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου – Που βρίσκεται ο πάτος και γιατί έχει σημασία για τη συνέχεια

Τα στρατηγικά αποθέματα αργού πετρελαίου των δυτικών και ασιατικών κρατών απομειώθηκαν με έντονο ρυθμό από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση να αντληθούν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ελήφθη συλλογικά από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) στις 11 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, προέβλεπε τη σταδιακή άντληση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια τροφοδοσίας λόγω των περιορισμών στα Στενά του Ορμούζ.

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Προ μερικών ημερών ο ΙΕΑ επανήλθε στο θέμα, λέγοντας ότι τα μέλη του διατηρούν ακόμα και σήμερα ικανές ποσότητες στις αποθήκες τους. Μέχρι στιγμής απελευθερώθηκαν περίπου 290 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, ενώ 1 δισ. βαρέλια παραμένουν διαθέσιμα.

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι αξιοποιήθηκε περίπου το 22,5% των αποθεμάτων που υπήρχε στις αρχές του πολέμου. Απομένει να φανεί το αν θα χρειαστεί μια νέα απόφαση εκ μέρους του ΙΕΑ, καθώς τα 110 εκατ. βαρέλια που απέμειναν από την πρώτη εκτιμάται ότι θα χρειαστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα στην αγορά.

Παράλληλα, διαφορετικές συνθήκες παρατηρούνται στα στρατηγικά αποθέματα διαφόρων κρατών. Σύμφωνα με την Τζουν Γκοχ, αναλύτρια της Sparta Commodities, η εικόνα στην Ιαπωνία και την Κορέα είναι ενθαρρυντική και υπάρχει αρκετό περιθώριο. Το ίδιο δεν ισχύει στις ΗΠΑ, όπου αρχίζουν να προσεγγίζουν αρκετά χαμηλά επίπεδα. Τα αμερικανικά αποθέματα υπολογίζεται ότι ξεκίνησαν την κρίση κοντά στα 410 εκατ. βαρέλια, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από τα 600-700 εκατ. βαρέλια των περασμένων ετών. Σήμερα βρίσκονται γύρω στα 310 εκατ. βαρέλια μετά από μήνες αντλήσεων.

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Το πρόβλημα είναι ότι το τεχνικό ελάχιστο δεν είναι το μηδέν, αλλά αρκετά παραπάνω, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη γεωλογία. Οι ποσότητες αποθηκεύονται στο υπέδαφος μέσα σε σπήλαια άλατος. Σε περίπτωση που οι σχηματισμοί αυτοί αδειάσουν, τότε προβλέπεται να υποστούν μόνιμη ζημιά που θα οδηγήσει στη μερική ή ολική κατάρρευσή τους. Θα σήμαινε, δηλαδή, ότι αρκετά από τα σπήλαια δεν θα μπορούσαν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Επίσης, υπάρχει και ένας περιορισμός που έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια, καθώς ένα μέρος του αποθέματος αφορά τον αμερικανικό στρατό και πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Έτσι, στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το ποιο ακριβώς επίπεδο είναι το ελάχιστο που μπορούν όντως να φτάσουν τα στρατηγικά αποθέματα.

Πρόσφατα η κυβέρνηση έκανε λόγο για 70 εκατ. βαρέλια ως τη χαμηλότερη δυνατή στάθμη, ένα νούμερο στο οποίο ο κλάδος αντέδρασε έντονα. Οι άνθρωποι του χώρου θεωρούν ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο απώτατο θεωρητικό ελάχιστο και όχι ένα πρακτικό όριο. Οι ίδιοι υπολογίζουν τον αληθινό «πάτο» κοντά στα 250-300 εκατ. βαρέλια, ο οποίος πλησιάζει πλέον.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι όσο μειώνεται η στάθμη, τόσο χαμηλώνει και ο ρυθμός με τον οποίο μπορεί κανείς να αντλήσει πετρέλαιο. Σε περίπτωση που οι αντλήσεις στις ΗΠΑ τελειώσουν κάποια στιγμή, αυτό θα σήμαινε επιτάχυνση στις αντλήσεις άλλων κρατών-μελών του ΙΕΑ. Κατ’ επέκταση, το ευρύτερο «μαξιλαράκι» διεθνώς θα απομειωνόταν ταχύτερα από πριν.

Αντίστοιχα, η κατάσταση στις ΗΠΑ πιθανώς δυσκολεύει τη δεύτερη απόφαση του ΙΕΑ για μια νέα αποδέσμευση από τα στρατηγικά αποθέματα.

Όλα αυτά ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μπει σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση. Η διπλωματία έχει πλέον δεύτερο ρόλο, ενώ η σύγκρουση έχει επεκταθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας και την εναλλακτική οδό για το σαουδαραβικό πετρέλαιο.