Μειώνεται το δημόσιο χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων εν μέσω γεωπολιτικής καταιγίδας

Σε νέα πρόωρη πληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου στρέφεται η στρατηγική διαχείρισης του δημόσιου χρέους, με την Ελλάδα να προχωρά τον Ιούνιο σε εξόφληση 7 δισ. ευρώ, σε μια συγκυρία που η διεθνής αστάθεια και το ενεργειακό σοκ επαναφέρουν την αβεβαιότητα στις αγορές.

Η πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους αφορά τα δάνεια της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης του 2010, γνωστά ως GLF, και αφορά δόσεις που κανονικά θα αποπληρώνονταν πολύ αργότερα, την περίοδο 2033-2041. Η κίνηση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο για πλήρη εξόφληση των δανείων του πρώτου προγράμματος διάσωσης έως το 2031, δηλαδή περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέχρι σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη αποπληρώσει 26,6 δισ. ευρώ από τα αρχικά δάνεια ύψους 52,9 δισ. ευρώ, ενώ απομένουν περίπου 26,3 δισ. ευρώ. Με τη νέα αποπληρωμή των 7 δισ. ευρώ, την οποία προανήγγειλε ο επικεφαλής του οργανισμού, Δημήτρης Τσάκωνας και αναφέρθηκε σε αυτή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, το υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων αναμένεται να περιοριστεί περίπου στα 19 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026, με στόχο την πλήρη εξόφληση τα επόμενα χρόνια μέσω ετήσιων αποπληρωμών περίπου 5 δισ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή έχει σαφή στόχο τη βελτίωση του προφίλ του ελληνικού χρέους και τη μείωση των τόκων. Υπολογίζεται ότι η πρόωρη αποπληρωμή θα εξοικονομήσει περίπου 90 έως 100 εκατ. ευρώ σε τόκους για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ παράλληλα στέλνει μήνυμα στις αγορές ότι η χώρα συνεχίζει την ενεργητική διαχείριση του χρέους της ακόμη και σε περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας.

Παράλληλα, η στρατηγική αυτή βασίζεται και στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου, τα οποία παραμένουν κοντά στα 40 δισ. ευρώ. Ακόμη και μετά την αποπληρωμή, τα διαθέσιμα εκτιμάται ότι θα παραμείνουν πάνω από τα 30 δισ. ευρώ, διατηρώντας ένα σημαντικό «μαξιλάρι» ρευστότητας.

Μειώνεται σταθερά το χρέος

Η εικόνα του δημόσιου χρέους δείχνει ήδη αποκλιμάκωση. Στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στα 362,8 δισ. ευρώ, από 364,95 δισ. ευρώ το 2024, γεγονός που δείχνει ότι η ενεργητική διαχείριση του χρέους που εφαρμόζει ο ΟΔΔΗΧ οδηγεί σε μείωση όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και σε απόλυτα μεγέθη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω το 2026 τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτους αριθμούς, ενώ η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγορών σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών κινδύνων.