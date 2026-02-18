Μειώθηκαν τα «φέσια» του δημοσίου σε ιδιώτες, πλήρωσε 561 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Με πληρωμές προς προμηθευτές και περιορισμό των εκκρεμών επιστροφών φόρων το Δημόσιο μείωσε τον Δεκέμβριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κατά 561 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές αλλά και προς τους φορολογούμενους από επιστροφές φόρων, μειώθηκαν από 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 σε 3,221 τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ωστόσο παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα συνολικά, σημειώνοντας αύξηση κατά 170 εκατ. ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον μήνα Δεκέμβριο το συνολικό ύψος των οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρου, μειώθηκε κατά 561 εκατ. ευρώ.

Που οφείλεται η μείωση των οφειλών του δημοσίου

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης οφείλεται σε συμψηφισμούς (clawback και rebate) προς προμηθευτές υπηρεσιών Υγείας. Η αποκλιμάκωση των οφειλών μέσα σε έναν μήνα αναλύεται ως εξής ανά κατηγορία:

Νοσοκομεία: στο τέλος Δεκεμβρίου παρέμεναν οι βασικοί οφειλέτες του δημοσίου τομέα με ληξιπρόθεσμα χρέη 1,397 δισ. ευρώ. Ωστόσο κατέγραψαν μηνιαία μείωση 286 εκατ. ευρώ χάρη στην επιτάχυνση των συμψηφισμών (clawback και rebate).

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Δήμοι και Περιφέρειες πέτυχαν το χαμηλότερο επίπεδο οφειλών της χρονιάς, στα 180 εκατ. ευρώ, μειώνοντας τα χρέη τους κατά 44 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση.

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων παρουσίασαν οριακή άνοδο στα 587 εκατ. ευρώ, με τον ΕΟΠΥΥ να διατηρεί εκκρεμότητες ύψους 231 εκατ. ευρώ.

Εκκρεμείς επιστροφές Φόρων: τον Δεκέμβριο η ΑΑΔΕ περιόρισε τις εκκρεμότητες στα 722 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 336 εκατ. ευρώ αφορούν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών. Ωστόσο για 176 εκατ. ευρώ η πληρωμή δεν καθίσταται εφικτή, εξαιτίας ελλείψεων στοιχείων και δικαιολογητικών από πλευράς των φορολογουμένων που δικαιούνται τις επιστροφές.

Σημειώνεται τέλος ότι το θέμα της καθυστέρησης πληρωμών από το Δημόσιο απασχολεί έντονα την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και γι’ αυτό στοχεύει σε περαιτέρω εξορθολογισμό, μέσω Ειδικής Επιτροπής την οποία έχει συστήσει για να διερευνά κατά προτεραιότητα τις αιτίες των καθυστερήσεων, θέτοντας υπό παρακολούθηση φορείς οι οποίοι δεν προχωρούν σε πληρωμές, αν και διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστώσεις.