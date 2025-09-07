Μακρο-οικονομία

Μητσοτάκης: Δεν τίθεται θέμα κατάργησης ΕΝΦΙΑ – Καμία οριζόντια μείωση φόρων στα καύσιμα και στον ΦΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε την απόφαση μείωσης του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε χωριά και κωμοπόλεις
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της ΔΕΘ σήμερα (07.09.2025).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε την απόφαση μείωσης του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε χωριά και κωμοπόλεις, διευκρινίζοντας πως η πολιτική στοχεύει σε παρεμβάσεις με κοινωνικό και περιφερειακό πρόσημο και όχι σε οριζόντια μέτρα που διαταράσσουν τον δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Για τον ΦΠΑ, σημείωσε ότι έχουν γίνει στοχευμένες μειώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και σε αγαθά που αφορούν την οικογένεια. Όπως είπε, μια περαιτέρω γενικευμένη μείωση θα λειτουργούσε ως έμμεση επιδότηση μεσαζόντων, χωρίς διασφάλιση ότι το όφελος θα περάσει στον τελικό καταναλωτή. Επομένως, προτεραιότητα δίνεται στη διατήρηση των υφιστάμενων μειώσεων όπου τεκμηριώνεται άμεση ωφέλεια στο καλάθι του νοικοκυριού.

Στα καύσιμα, ο πρωθυπουργός απέκλεισε οριζόντια μείωση φόρων επικαλούμενος το πολύ υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Ανέφερε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,7 δισ. ευρώ και πρέπει να κατανέμεται με κριτήρια αποδοτικότητας και στόχευσης, ώστε να στηρίζονται κατά προτεραιότητα οι πιο ευάλωτες ομάδες και να μην υπονομεύονται οι στόχοι για τα δημόσια οικονομικά. Τόνισε, παράλληλα, ότι οι τιμές στα καύσιμα και στο πετρέλαιο αναμένονται χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, στοιχείο που –όπως εκτίμησε– περιορίζει την ανάγκη για οριζόντιες φορολογικές παρεμβάσεις στον κλάδο.

