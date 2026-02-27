Νομοσχέδιο για παράνομο τζόγο: Επιπλέον έσοδα έως 112 εκατ. ευρώ τον χρόνο για το Δημόσιο, βαριές ποινές για παραβάτες – Tι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Έως περίπου 112 εκατ. ευρώ τον χρόνο θα μπορούσε να εισπράττει ως πρόσθετα έσοδα το Δημόσιο, αν ένα μεγάλο μέρος του τζίρου που σήμερα κινείται στον παράνομο τζόγο μεταφερθεί σε αδειοδοτημένους παρόχους, κάτι που άλλωστε αποτελεί και στόχο του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών το οποίο παρουσιάστηκε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο χθες (26.02.2026).

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να πετύχει αυτή τη μετατόπιση, κυρίως με πιο «γρήγορα» εργαλεία στο διαδίκτυο και με πιο άμεσα μέτρα στην «φυσική» αγορά. Μεταξύ άλλων, ενισχύει ρητά την ΕΕΕΠ ώστε να μπορεί να ζητά αφαίρεση ή απενεργοποίηση πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο και να λαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης για λογαριασμούς και ιστοσελίδες, να εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της «μαύρης λίστας» με μηχανισμούς ταχύτερου και αυτοματοποιημένου αποκλεισμού, να επαναφέρει τη διοικητική σφράγιση καταστημάτων όπου εντοπίζονται παράνομα παίγνια, προβλέποντας πρόσθετο μέτρο αφαίρεσης άδειας λειτουργίας από τον δήμο. Παράλληλα, θεσπίζεται αυτοτελές πρόστιμο για διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, με ειδική στόχευση και στις πρακτικές που κινούνται μέσω ψηφιακών καναλιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΕΕΠ για το 2024, περίπου 799.000 πολίτες φέρονται να συμμετείχαν σε μη αδειοδοτημένα sites, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο, ενώ το ποσό που «παίχτηκε» σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον εκτιμήθηκε σε 1,67 δισ. ευρώ. Η ίδια έκθεση δείχνει και τη δυσκολία του ελέγχου στο διαδίκτυο, καθώς η «μαύρη λίστα» παράνομων παρόχων περιλαμβάνει χιλιάδες ιστοτόπους και προσεγγίζει πλέον τις 11.000 εγγραφές.

Από την άλλη πλευρά, η νόμιμη αγορά τυχερών παιγνίων κινείται σε σαφώς μεγαλύτερη κλίμακα. Για το 2024, τα συνολικά έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων αποτυπώνονται περίπου στα 1,05 δισ. ευρώ, ενώ τα πονταρίσματα στη νόμιμη αγορά (ΟΠΑΠ, διαδίκτυο, καζίνο, λαχεία και ιππόδρομος) έχουν υπολογιστεί στα 15,65 δισ. ευρώ. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που «γυρνούν» στη νόμιμη αγορά τζόγου, το Δημόσιο αποκομίζει κατά μέσο όρο γύρω στα 6 – 7 ευρώ μέσω εισφορών και φορολογίας που συνδέονται με τη νόμιμη δραστηριότητα.

Θεωρητικά, βάσει των παραπάνω, και εάν σχεδόν όλος ο παράνομος τζίρος των 1,67 δισ. ευρώ μετακινηθεί σε αδειοδοτημένους παρόχους, τότε το «ταβάνι» των πρόσθετων εσόδων για το Δημόσιο προσεγγίζει τα 112 εκατ. ευρώ ανά έτος, χωρίς να συνυπολογίζονται μέσα σε αυτά τυχόν εισπράξεις προστίμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά ακόμα και αν μεταφερθεί στη νόμιμη αγορά μόνο ένα μέρος του παράνομου τζίρου, τα επιπλέον έσοδα δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα καθώς με βάση τους ίδιους υπολογισμούς, αν «γυρίσει» το 25% του παράνομου τζίρου, το πρόσθετο όφελος θα ήταν της τάξης των 28 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αν «γυρίσει» το 50% θα πλησίαζε τα 56 εκατ. ευρώ, ενώ σε ένα σενάριο 75% θα κινούνταν κοντά στα 84 εκατ. ευρώ, κ.ο.κ.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το βάρος πέφτει στην ταχύτητα των παρεμβάσεων, κυρίως στο διαδίκτυο. Η ΕΕΕΠ αποκτά ρητή δυνατότητα να ζητά από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας να αφαιρούν ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε περιεχόμενο που συνδέεται με παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ παράλληλα μπορεί να αιτείται στοιχεία ταυτοποίησης για χρήστες, λογαριασμούς και ιστοσελίδες που σχετίζονται με μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα. Στο ίδιο πνεύμα «σφίγγει» και ο κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων, με δυνατότητα καταγραφής περισσότερων πληροφοριών (όχι μόνο διευθύνσεων ιστοτόπων) και με πρόβλεψη για ταχύτερο, πιο αυτοματοποιημένο αποκλεισμό πρόσβασης σε παράνομους ιστότοπους.

Για να στηριχθεί πρακτικά αυτό το μοντέλο, ενισχύεται η Αρχή και σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς οι οργανικές θέσεις αυξάνονται από 80 σε 110. Παράλληλα αναβαθμίζεται ο ρόλος των ελεγκτών, καθώς τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων αποκτούν ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων όταν από ελέγχους προκύπτουν ενδείξεις για ποινικά αδικήματα, ώστε να διευκολύνεται η συλλογή στοιχείων και η διαβίβαση υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές.

Στην επίγεια αγορά, επανέρχεται και ενισχύεται η δυνατότητα άμεσης διοικητικής σφράγισης καταστημάτων όπου εντοπίζονται παράνομα παίγνια, ενώ προβλέπεται και πρόσθετο μέτρο αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας από τον οικείο δήμο για να αποτρέπεται η επαναλειτουργία. Ειδικά για τη «βιτρίνα» του παράνομου τζόγου, θεσπίζεται αυτοτελής διοικητική κύρωση για διαφήμιση, προβολή ή προώθηση μη αδειοδοτημένων παιγνίων, με πρόστιμο 5.000–50.000 ευρώ ανά παράβαση, με σαφή στόχευση και στις πρακτικές προώθησης μέσω ψηφιακών καναλιών.

Στο ποινικό σκέλος αναδιατάσσονται οι κυρώσεις του άρθρου 52 του ν. 4002/2011, με στόχο αφενός να υπάρχουν εφαρμόσιμα κατώτερα όρια και αφετέρου να αυστηροποιείται το πλαίσιο στις επιβαρυντικές περιπτώσεις. Για μη τυχερά παίγνια προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή 10.000 – 500.000 ευρώ, ενώ για τυχερά παίγνια προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή 50.000 – 700.000 ευρώ. Στις διακεκριμένες περιπτώσεις, η χρηματική ποινή ανεβαίνει σε 100.000 – 800.000 ευρώ, με κάθειρξη επίσης τουλάχιστον δέκα ετών. Προβλέπεται ακόμη αποσαφήνιση του δικονομικού πλαισίου για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε τέτοιες δίκες, ιδίως σε υποθέσεις παράνομης διεξαγωγής μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα.

Οφέλη και υποχρεώσεις για τις νόμιμες επιχειρήσεις

Για τις νόμιμες εταιρείες τζόγου, το νέο πλαίσιο δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να «επιστρέψει» τμήμα του τζίρου σε αδειοδοτημένες πλατφόρμες και καταστήματα, αν τα παράνομα κανάλια γίνουν πιο δύσκολα στη λειτουργία τους, ειδικά στο διαδίκτυο και σε φυσικούς χώρους. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του χώρου που δραστηριοποιούνται στη διαφήμιση, στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στις συνεργασίες προώθησης θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές στις καμπάνιες και στους συνεργάτες τους, καθώς το σχέδιο νόμου εισάγει αυτοτελή κύρωση για κάθε μορφή προβολής μη αδειοδοτημένων παιγνίων.