Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Euro Summit της 19ης Μαρτίου: Πίεση της Αθήνας για άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση στην ενέργεια

Στο Euro Summit της 19ης Μαρτίου στρέφεται πλέον η προσοχή της Αθήνας για το μέτωπο της ενέργειας, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να συμμετέχει στη συζήτηση των ηγετών ως πρόεδρος του Eurogroup, έπειτα από πρόσκληση του Αντόνιο Κόστα, προκειμένου να παρουσιάσει την οικονομική ανάγνωση της συγκυρίας.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ήδη δώσει το στίγμα της γραμμής που θα μεταφέρει, επισημαίνοντας ότι, εφόσον οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρηθούν, η Ευρώπη οφείλει να αντιδράσει γρήγορα για να προστατεύσει τις οικονομίες της. Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μία στιγμή που το ενεργειακό σοκ απειλεί με τον κίνδυνο νέας πίεσης στον πληθωρισμό, στο κόστος παραγωγής και τελικά στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ατζέντα της συζήτησης έχει ήδη διαμορφωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τον Αντόνιο Κόστα να αναφέρει στην πρόσκλησή του για τη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου, ότι οι ηγέτες θα εξετάσουν τις γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες της στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με ρητή αναφορά στις τιμές της ενέργειας και στην ενεργειακή ασφάλεια. Την ίδια ώρα, στις Βρυξέλλες στο τραπέζι βρίσκονται ήδη επιλογές όπως κρατική στήριξη σε κλάδους που πιέζονται περισσότερο, μειώσεις φόρων σε εθνικό επίπεδο και παρεμβάσεις γύρω από την αγορά άνθρακα, ώστε να περιοριστεί η επίπτωση της νέας αναταραχής.

Και στην Ελλάδα, άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης και με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Έτσι, η κυβερνητική γραμμή διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα. Από τη μία, πίεση για κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση στο Euro Summit ενώ από την άλλη, ετοιμότητα για εθνικές παρεμβάσεις, εφόσον η ενεργειακή αναταραχή αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια.

Ωστόσο, μετά την εφαρμογή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα, το μπαλάκι πλέον είναι στο μέρος των Βρυξελλών, με την Αθήνα να προσέρχεται στη σύνοδο με την απαίτηση να υπάρξει έγκαιρη και συντονισμένη απάντηση πριν το νέο κύμα ανατιμήσεων περάσει βαθύτερα στην οικονομία και με την παρουσία και του Κυριάκου Πιερρακάκη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.