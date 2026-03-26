Ο «χάρτης» του φετινού ΕΝΦΙΑ: Ξεπέρασε τα 782 δισ. ευρώ η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων – Στα 2,3 δισ. ευρώ ο φόρος

Στα 782,5 δισ. ευρώ ανήλθε το 2025 η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας περίπου 6,17 εκατομμυρίων Ελλήνων φορολογουμένων, αυξημένη από τα 777,8 δισ. ευρώ το 2024, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ από την ΑΑΔΕ.

Η αύξηση κατά 4,7 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, οφείλεται κυρίως στις νέες κατασκευές, καθώς οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων παραμένουν αμετάβλητες από τον Ιανουάριο του 2022, εν αντιθέσει με τις πραγματικές (αγοραίες) τιμές οι οποίες έκαναν άλμα σχεδόν 45% από τότε μέχρι το τέλος της περασμένης χρονιάς. Προφανώς η πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων φορολογουμένων ξεπερνάει το 1 τρισ. ευρώ. Ο συνολικός λογαριασμός του φετινού ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ (ίδιος περίπου με πέρυσι) και θα πληρωθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη στο τέλος Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Πλουσιότερη Περιφέρεια η Αττική, καθώς η αξία των ακινήτων της ξεπερνά τα 412 δισ. ευρώ, συνεισφέροντας στα κρατικά ταμεία περίπου τον μισό ΕΝΦΙΑ. Ακολουθεί η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με αξία ακίνητης περιουσίας 102 δισ. ευρώ, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία με αξία 10,35 δισ. ευρώ.

Το τρέχον έτος 6.171.359 φυσικά και νομικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν συνολικό ΕΝΦΙΑ 2,297 δισ. ευρώ. Από το εν λόγω συνολικό ποσό, 1,711 δισ. ευρώ οφείλουν να πληρώσουν 6.096.869 φυσικά πρόσωπα και 585,68 εκατ. ευρώ καλούνται να καταβάλουν 74.490 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 87.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 254 ευρώ ενώ από την πληρωμή του φόρου απαλλάχθηκαν 983.827 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων που απαλλάχθηκαν ολικώς ή μερικώς από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., είτε λόγω χαμηλών καταλογισθέντων ποσών που διαγράφηκαν, είτε λόγω πολυτεκνίας ή αναπηρίας, είτε λόγω διαμονής σε μικρούς οικισμούς, είτε λόγω ασφάλισης κατοικιών είναι 1.978.439. Αν προστεθούν σ’ αυτούς και όσοι απαλλάσσονται μερικώς λόγω χαμηλών εισοδημάτων, ο αριθμός του συνόλου των ολικώς ή μερικώς απαλλασσόμενων φορολογουμένων υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 2.500.000.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) π ου απαλλάχθηκαν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ λόγω βεβαίωσης πενιχρών ποσών κάτω του 1 ευρώ τα οποία διαγράφηκαν ή λόγω πολυτεκνίας ή αναπηρίας, ανέρχονται σε 971.068.

Οι ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάχθηκαν φέτος για πρώτη φορά από το 50% του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους , επειδή διαμένουν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς της χώρας (με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους ή με πληθυσμό μέχρι 1.700 κατοίκους ειδικά στους νομούς της Ηπείρου και της Βορείου Ελλάδος, που εφάπτονται των συνόρων της χώρας) ανήλθαν σε 579.224. Οι φορολογούμενοι αυτοί κατέχουν 583.724 δικαιώματα. Το συνολικό ποσό του φόρου που γλίτωσαν ανήλθε σε 47,52 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα που καλούνται να πληρώσουν φέτος μειωμένο ΕΝΦΙΑ έως και 20% λόγω ασφάλισης των κατοικιών τους ανήλθαν σε 428.147 (68.713 περισσότεροι σε σύγκριση με πέρυσι). Το συνολικό ποσό της έκπτωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω ασφάλισης κατοικιών αυξήθηκε φέτος κατά ένα μικρό σχετικά ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το ποσό της έκπτωσης ανήλθε φέτος σε 26 εκατ. ευρώ και αφορούσε 427.147 φορολογούμενους με 609.219 δικαιώματα, οι οποίοι κάλυπταν το κριτήριο της τριπλής ασφάλισης για φωτιά, σεισμό και πλημμύρες. To 2025, το συνολικό ποσό της έκπτωσης είχε ανέλθει σε 21 εκατ. ευρώ και αφορούσε 359.434 φορολογούμενους με 502.597 δικαιώματα.

Υπάρχουν και οι φορολογούμενοι που απαλλάχθηκαν μερικώς (κατά 50%) από τον ΕΝΦΙΑ λόγω χαμηλών εισοδημάτων και μικρής αξίας ακίνητης περιουσίας. Ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 800.000.

Ακόμα: 12.759 νομικά πρόσωπα απαλλάχθηκαν επίσης πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ του 2026, λόγω χαμηλών καταλογισθέντων ποσών ή άλλων ειδικών απαλλαγών που ίσχυσαν.

Η «ακτινογραφία» ανά Περιφέρεια

Με βάση τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, η εικόνα της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 13 Περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής: