ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ από δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων και ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ διενήργησε σήμερα (07.01.2026) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε πως από την δημοπρασία των εντόκων γραμματίων το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 500 εκατ. ευρώ καθώς έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,70%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 903 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,26 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.