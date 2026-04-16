Οι αεροπορικές εταιρείες εκπέμπουν SOS για το ράλι των καυσίμων πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι και τις ελλείψεις

Πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει η μέση τιμή των καυσίμων για αεροσκάφη, (jet fuel) τα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν (στις 28 Φεβρουαρίου) στενεύοντας τον κλοιό για τις αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

Σε ορισμένες περιοχές όπως σε Ασία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη έχουν καταγράψει ιλιγγιώδη άνοδο (σκαρφάλωσαν πάνω από τα 217, 207 και 203 δολάρια ανά βαρέλι αντίστοιχα, στοιχεία IATA Jet Fuel Monitor) ενώ παγκοσμίως η μέση τιμή την τελευταία εβδομάδα δείχνει μικρή υποχώρησε στα 197,83 δολάρια το βαρέλι.

Η διεθνής αγορά αεροπορικών καυσίμων βρίσκεται σε περίοδο έντονης πίεσης, με τις αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιούν για αυξημένο κόστος και τις αγορές να καταγράφουν σημαντική μεταβλητότητα.

Mεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Qantas και η Lufthansa αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το κόστος καυσίμων, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις ενεργειακές ροές και τις τιμές πετρελαίου.

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του CEO της Lufthansa, Carsten Spohr, ο οποίος δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι «τα αποθεματικά της κηροζίνης είναι σε ανησυχητικό επίπεδο, κάτι που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να ακριβαίνει μέσα στη χρονιά». Ρεπορτάζ του Reuters αναφέρεται στο θέμα και προσθέτει ότι η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε περικοπές αλλά πιθανόν αυτό είναι αναπόφευκτο λόγω της ζήτησης της κηροζίνης.

Η βιομηχανική ένωση Airports Council International Europe (ACI) προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα συστημικό έλλειμμα καυσίμων αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, οι αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της SAS, δεν έχουν αντισταθμίσει τον κίνδυνο, κάτι που τις αφήνει πλήρως εκτεθειμένες στην εκτίναξη του κόστους καυσίμων. Η Delta Air Lines (DAL.N), ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο λογαριασμός της για καύσιμα αεροσκαφών αυτό το τρίμηνο θα είναι περίπου 2 δισ. δολάρια υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι.

Στη Νότια Κορέα, η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία T’way Air θα βγάλει τον Μάιο και τον Ιούνιο μέρος του προσωπικού τους σε άδεια άνευ αποδοχών και είναι μια από τις πρώτες αεροπορικές του κόσμου που ανοίγουν την πόρτα σε απολύσεις εργαζομένων. Η εκεχειρία εβδομάδων του πολέμου στο Ιράν δεν δείχνει να ησυχάζει ιδιαίτερα τις παγκόσμιες αγορές.

Η εκεχειρία έχει φέρει πτώση στην τιμή του Brent και του φυσικού αερίου παρασύροντας και τις τιμές στα άλλα καύσιμα. Ωστόσο οι μεταβολές είναι οριακές και οι τιμές έχουν πλέον εδραιωθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ετήσια βάση το καύσιμο για αεροπλάνα (jet fuel) σημειώνει άνοδο της τάξης του 119,7%.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για παγκόσμια έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, τα δεδομένα για την Ευρώπη δείχνουν ότι η κατάσταση είναι πιο οριακή. Τα αποθέματα σε βασικά ευρωπαϊκά hubs έχουν μειωθεί ενώ οι ροές από τη Μέση Ανατολή έχουν διαταραχθεί λόγω της κρίσης στη στρατηγική θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη έλλειψη καυσίμων στην ΕΕ, αλλά παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς η ενεργειακή αλυσίδα παραμένει ευάλωτη. Βέβαια, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ξεκαθάρισε την Πέμπτη (16.4.2026) στο Associated Press ότι η Ευρώπη διαθέτει «ίσως για έξι εβδομάδες περίπου καύσιμα για τα αεροσκάφη της».

Παράλληλα, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν ότι διαθέτουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, τα αεροπορικά καύσιμα δεν αποθηκεύονται σε μεγάλες ποσότητες στα αεροδρόμια, κάτι που αυξάνει την ευαισθησία του συστήματος σε διαταραχές εφοδιασμού.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η πλήρης έλλειψη καυσίμων, αλλά οι περιορισμένες ροές από βασικούς προμηθευτές, η χαμηλή ευελιξία των διυλιστηρίων και η αυξημένη ζήτηση ενόψει θερινής περιόδου, η οποία είναι άκρως σημαντική για την οικονομία χωρών όπως η Ελλάδα, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό για έσοδα.