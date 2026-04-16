Καλλιμασιάς (ΔΑΑ): Έχουμε στρατηγικά αποθέματα αεροπορικών καυσίμων αλλά τυχόν έλλειψη στην Ευρώπη θα μας επηρεάσει – Ανθεκτική στην κρίση η εταιρεία

Υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα για τα αεροπορικά καύσιμα στην Ελλάδα, όπως έχουν και τα μεγάλα διυλιστήρια της χώρας, αλλά όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, εάν υπάρξει έλλειψη αεροπορικού καυσίμου στην Ευρώπη, δεν θα μείνουμε ανεπηρέαστοι, ανεξαρτήτως των διαθέσιμων αποθεμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Ο επικεφαλής του ΔΑΑ, στο πλαίσιο της χθεσινής (15.4.2026) τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων εκτίμησε πως επί του παρόντος δεν διαφαίνονται σημαντικές επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ενώ σε ότι αφορά την επάρκεια καυσίμων λόγω της κρίσης, διευκρίνισε πως το αεροδρόμιο δεν εμπλέκεται στην αγορά ή πώληση αεροπορικών καυσίμων, καθώς η προμήθειά τους αποτελεί ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες διαχειρίζονται και τη σχετική αντιστάθμιση κινδύνου (hedging).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με την επιβατική κίνηση που σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή, αυτή αντιπροσώπευε το 2025 περίπου το 7,5% της συνολικής κίνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ. Μετά την έναρξη του πολέμου και επί του παρόντος διεξάγονται περίπου οι μισές πτήσεις από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Επιβατική κίνηση ρεκόρ

Στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης μετόχων του ΔΑΑ, ο Γιώργος Καλλιμασιάς έκανε αναφορά στην επιβατική κίνηση, τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα του 2025 καθώς και τις προοπτικές του. Όπως είπε το 2025 ήταν ακόμη ένα ισχυρό έτος για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να σημειώνει αύξηση +6,7% και να ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ, 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την πανδημία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης, τη διεύρυνση του δικτύου προορισμών και την ανθεκτικότητα του τουριστικού ρεύματος προς την Αθήνα. Για το 2026, προβλέπεται αύξηση της επιβατικής κίνησης που αντιστοιχεί σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ρυθμού ανάπτυξης.

Τα έσοδα και το μέρισμα

Η Αθήνα αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Σε επίπεδο εσόδων, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 675,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 12,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η διοίκηση θα προτείνει διανομή μερίσματος 204,864 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν μέσω του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 104,86 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επενδύσεις με ορίζοντα το 2032

Στόχος της εταιρείας παραμένει η εξυπηρέτηση 40 εκατ. επιβατών ετησίως έως το 2032, με προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος επέκτασης του αεροδρομίου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους.

Σημειώνεται ότι προχωρά η έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθώς και των εργασιών για τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του αεροδρομίου. Παράλληλα, η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του κύριου αεροσταθμού και του δορυφορικού αεροσταθμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανάθεση του έργου να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας εκτιμάται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ (σε τιμές 2024) και υλοποιείται σταδιακά από το 2025 έως το 2032, με έως και το 50% των συνολικών επενδύσεων να αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το 2028.