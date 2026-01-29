Οριακή άνοδος 0,3% στις πωλήσεις λιανεμπορίου τον Νοέμβριο

Οριακή αύξηση 0,3% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανιεμπόριο της χώρας τον Νοέμβριο 2025, με τις πωλήσεις, πάντως, να κινούνται ανοδικά στην πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το λιανεμπόριο, ο τζίρος των καταστημάτων αυξήθηκε σε Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακό εξοπλισμό (9,5%), Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη (7,8%), Φαρμακευτικά – Καλλυντικά (3,9%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (1,1%) και Πολυκαταστήματα (0,1%). Αντίθετα, μειώθηκαν σε Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (7,2%), Ένδυση – Υπόδηση (1%) και Τρόφιμα – Ποτά – Καπνό (0,6%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 σημείωσε μείωση 1%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 1,7% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 σημείωσε μείωση 1,2%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,6% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.