Παπασταύρου από Πάτρα: Μείωση ενεργειακού κόστους για 700.000 κατοίκους μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου

Ξεκινά η υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδος, το οποίο θα βοηθήσει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για περίπου 700.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, επισήμανε σήμερα (9.2.2026) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδος θα ωφελήσει όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας και κυρίως του αγρότες. «Ήταν ένα θέμα, το οποίο οργανωμένα η Περιφερειακή Αρχή μάς είχε θέσει έγκαιρα και τεκμηριωμένα, έχοντας εξασφαλίσει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση», σημείωσε σχετικά ο Σταύρος Παπασταύρου.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέφερε: «Είμαστε πολύ καιρό τώρα σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση και με τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου και φυσικά με τον παρόντα Υπουργό, ο οποίος τολμώ να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο αγαπάει αυτό που κάνει, όχι μόνο γνωρίζει αυτό που κάνει, επειδή οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τη δημόσια διοίκηση κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, οφείλω να πω ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός», συμπληρώνοντας πως «ωφελούμενοι από αυτό το έργο θα είναι το σύνολο των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας, με μια ειδική όμως αναφορά και περιγραφή και στόχευση στους αγρότες μας. Μέσω των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων και της ενεργειακής ανακούφισης του κόστους της ενέργειας μπορούν οι αγρότες να δουν όφελος στο εισόδημά τους μέσω του ποτίσματος που θα κάνουν στα χωράφια τους. Αυτό για μας είναι η ουσία της πολιτικής. Μιας πολιτικής που είναι ανθρώπινη, είναι κοινωνική, βαθιά αναπτυξιακή και μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο. Δεν μπορώ να παραλείψω να ευχαριστήσω φυσικά και τον Πρωθυπουργό που πίστεψε από την πρώτη στιγμή στο εγχείρημα αυτό και στις προσωπικές μας συνομιλίες, και κάθε φορά έχω πραγματικά, επειδή το έχω ζήσει προσωπικά, ξέρω πόσο πολύ το κατάλαβε, το στήριξε, το πίεσε και τώρα είμαστε εδώ και δεν είναι εύκολο».

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε στην τελετή παράδοσης-παραλαβής των έργων αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής θωράκισης που υλοποιήθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας, μόλις έξι μήνες μετά την καταστροφική φωτιά του Αυγούστου, παρουσία τουΠεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη και του Γενικού Γραμματέα Δασών, κ. ΣτάθηΣταθόπουλου.

Τα έργα στην περιοχή του ρέματος Μειλίχουυλοποιήθηκαν από την Coca-Cola Τρία Έψιλον, ως ανάδοχο, με δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC, και αφορούν δάση και δασικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 7.933 στρεμμάτων στην περιοχή της Αχαΐας. Οι παρεμβάσεις στο ρέμα Πείρου-Αντιπείρου έχουν ήδη παραδοθεί στο αρμόδιο Δασαρχείο, ενώ τα έργα στο ρέμα του Μειλίχουολοκληρώνονται εντός Φεβρουαρίου.

Στην τελετή παρέστησαν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, καθώς και ο Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου και Ιονίου, κ. Νικήτας Μάζης, ο Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, κ. Svetoslav Atanasov, η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Αγγελική Πατρούμπα, o Γενικός Διευθυντής της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κ. Σταύρος Μουρελάτος.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε: «Βρισκόμαστε σήμερα στην Αχαΐα, στον Μείλιχο, έξι μήνες μετά την καταστροφική φωτιά του Αυγούστου. Όχι για υποσχέσεις ή για λόγια, αλλά για να δούμε συγκεκριμένα έργα υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, τοπικές κοινότητες και το φυσικό περιβάλλον. Γιατί η ευθύνη της Πολιτείας δεν σταματάει στη διαχείριση της καταστροφής, αλλά συνεχίζεται στη θωράκιση της ανθεκτικότητας και των παρεμβάσεων πρόληψης. Και όταν το κράτος, με τον κυριαρχικό του ρόλο, συνεργάζεται αρμονικά με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με την Περιφέρεια, με τις δασικές υπηρεσίες, με τους δασικούς συνεταιρισμούς και με τον ιδιωτικό τομέα, τότε μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Όπως βλέπετε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Coca-Cola 3E και το Ίδρυμα Coca-Cola HBC για την δωρεά τους για τις μελέτες, σύμφωνα με τον θεσμό της ιδιότητας του αναδόχου, που δημιούργησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και για το κοινωνικό πρόγραμμα ανακούφισης σε συνεργασία με το ίδρυμα Μποδοσάκη και τους Γιατρούς του Κόσμου.Απόδειξη έμπρακτη κοινωνικής ευαισθησίας. Θα ήθελα όμως πέρα και πάνω από όλους να ευχαριστήσω τους δασικούς συνεταιρισμούς, τη δασική υπηρεσία, την τοπική κοινωνία και την Περιφέρεια, γιατί όλοι μαζί καταφέραμε κάτι μοναδικό. Σε χρόνο ρεκόρ βοηθήσαμε να προστατευτεί το περιβάλλον».

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του επείγοντος χαρακτήρα των αντιπλημμυρικών έργων, προχωρήσαμε με ταχύτητα στην υλοποίησή τους, διασφαλίζοντας την άμεση θωράκιση και αποκατάσταση της περιοχής. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν με συνέπεια και αφοσίωση για την ολοκλήρωση του έργου. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Coca Cola HBC και επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στις κοινότητες και να ενισχύουμε την ανθεκτικότητά τους, υλοποιώντας δράσεις που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».