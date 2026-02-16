Παπασταύρου: Πώς «ακυρώνει» το Τουρκολιβυκό μνημόνιο η υπογραφή συμφωνίας με τη Chevron

Για την ιστορική συμφωνία παραχώρησης θαλάσσιων οικοπέδων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στην κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY, για έρευνες και παραγωγή υδρογονανθράκων, το οποίο ακυρώνει στην πράξη το παράνομο Τουρκολυβικό μνημόνιο μίλησε σήμερα (16.2.2026) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στον Νίκο Ευαγγελάτο στην εκπομπή Live News.

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο χωρίς κραυγές αλλά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Εξήγησε ότι σε μια περιοχή που παράνομα και πέρα από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου το τουρκικολιβυκό μνημόνιο επιβάλλει μια κατάσταση η συμφωνία έρχεται να την ακυρώσει και να «βάλει τέρμα» σ αυτή τη διαδικασία.

«Αυτό έγινε με σχέδιο, προγραμματισμό, ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση». Πέρα από το οικονομικό, υπάρχει μια άλλη διάσταση που έβαλε ο πρωθυπουργός, το ενεργειακό. Το ενεργειακό είναι και γεωστρατηγικό. Το θέμα ασφάλειας της Ευρώπης είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Και εκεί η Ελλάδα έρχεται και λέει ο πρωθυπουργός, η Ευρώπη έχει ανάγκη από υδρογονάνθρακες, η Ελλάδα μπορεί να είναι μία χώρα παραγωγός», τόνισε κάνοντας ειδική μνεία στην καλή συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση υπενθυμίζοντας τις θετικές δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφοιλ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον εάν ενδέχεται οι ΗΠΑ να δώσουν κάτι παραπάνω στην Τουρκία μετά την υπογραφή της συμφωνίας, είπε: «Απ’ την εμπειρία που έχω μέχρι τώρα, θεωρώ ότι η αμερικανική κυβέρνηση λειτουργεί σε πολύ καλή συνεργασία με τη χώρα μας. Η συνεργασία μας είναι πολυεπίπεδη. Δεν είναι μόνο με τη Chevron, αλλά και με την Exxon. Και οι 2 αυτές μεγάλες αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι η χώρα εγγύηση».

«Μέχρι τώρα συζητούσαμε, σχεδιάζαμε και διαπραγματευόμασταν. Από σήμερα θα μιλάμε για σεισμικές έρευνες, γεωλογικά ευρήματα και παραγωγή», πρόσθεσε εξηγώντας ότι η περίοδος 2032 – 2035 θα είναι κρίσιμη για την φάση της παραγωγής στην περίπτωση που οι σεισμικές έρευνες αναδείξουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.

«Από την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron μέχρι και την σημερινή υπογραφή κάναμε πανελλήνιο ρεκόρ 11 μηνών αν όχι παγκόσμιο», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

«Διπλασιάσαμε την περιοχή ερευνών της χώρας μας», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου εξηγώντας ότι πρέπει να κριθεί αν τα όποια κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα κρίνοντας από την επίσπευση των διαδικασιών από την Chevron που προχώρησε σε χρόνο ρεκόρ στην συμβασιοποίηση των ερευνών.

Τα ορόσημα και τι θα κερδίσει η Ελλάδα

Σημειώνεται ότι σε επίπεδο άμεσου οικονομικού οφέλους, ο εντοπισμός ικανού κοιτάσματος θα σημάνει εκτιμώμενο ποσοστό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου της τάξης του 40%, κατά μέσο όρο, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων (royalties) σε περίπτωση παραγωγής υδρογονανθράκων, φόρο εισοδήματος 20%, περιφερειακό φόρο 5%, καθώς και τα μπόνους υπογραφής των Συμβάσεων Μίσθωσης και παραγωγής, τις ετήσιες στρεμματικές αποζημιώσεις, και τα έξοδα εκπαίδευσης.