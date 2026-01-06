Παπασταύρου: Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα διαχείρισης αποβλήτων και αστικών λυμάτων

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και αστικών λυμάτων εγκρίθηκαν τις τελευταίες ημέρες του 2025, με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, που εγκρίθηκαν με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου:

Με 4.000.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ (ΕΠΑ) , χρηματοδοτείται η επέκταση του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ένα σημαντικό έργο που διασφαλίζει τη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης της Χαλκίδας.

Με 5.800.000 ευρώ από ΕΠΑ του ΥΠΕΝ , για την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που εξυπηρετεί το Άργος και το Ναύπλιο. Ένα έργο πολύ σημαντικό που θα προστατέψει σημαντικά το περιβάλλον της

Με 295.300 ευρώ από το ΕΠΑ του ΥΠΕΝ , χρηματοδοτούνται οι συνδέσεις των κτιρίων με το δίκτυο αποχέτευση στα Ψαρά, έτσι ώστε το δίκτυο αποχέτευσης να καταστεί λειτουργικό.

Με 241.000 ευρώ από το ΕΠΑ του ΥΠΕΝ, χρηματοδοτείται η αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από φυσική καταστροφή, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στο Ωραιόκαστρο, ώστε να προλάβουμε περιβαλλοντική υποβάθμιση στην περιοχή.

«Συνεχίζουμε λύνοντας καθημερινά μικρά και μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων και των αστικών λυμάτων. Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και προστατεύουμε το περιβάλλον», τονίζει ο κ. Γραφάκος.