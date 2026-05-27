Θεοδωρικάκος: Σε καλό κλίμα η πρώτη συνάντηση με Μασούτη – Έπεται νέο ραντεβού

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), Γιάννη Μασούτη.

Ήταν η πρώτη θεσμική συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Γιάννη Μασούτη μετά από την ανάδειξη του τελευταίου στην προεδρία της ΕΣΕ και έρχεται μια μέρα μετά την κόντρα που ξέσπασε χθες (26.5.2026) με αφορμή όσα ανέφερε ο πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος της ΕΣΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης για απουσία επαφής με τον υπουργό.

Αναφορικά με την συνάντηση Θεοδωρικάκου-Μασούτη ήταν εφόλης της ύλης και διενεργήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες σύντομα θα πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση, με όλο το προεδρείο της ένωσης.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να λυθεί και τυχόν παρεξήγηση μετά την χθεσινή «κόντρα», καθώς ο διάλογος μεταξύ όλων των φορέων της αγοράς είναι κρίσιμος την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν κλιμακώνονται μεταφέροντας βάρος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αριστοτέλης Πατελιάδης, επικεφαλής του ομίλου METRO, κατά την παρουσίαση χθες (26.5.2026) των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας του είχε την ευκαιρία να επαναλάβει τις θέσεις του γύρω από τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση στο πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων, ως μη αποτελεσματικό σε κρίσεις σαν αυτή που βιώνουμε.

Το θέμα βρίσκεται σταθερά στην ατζέντα των επαφών των επιχειρηματιών των σούπερ μάρκετ, μέσω της ΕΣΕ, με την ηγεσία του ΥΠΑΝ αλλά σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη αυτές οι επαφές δεν είναι αποτελεσματικές τον τελευταίο καιρό.

Κύκλοι του υπουργείου απάντησαν στις αιχμές του κ. Παντελιάδη με ανάλογο οξύ τρόπο χαρακτηρίζοντας τις αναφορές «εκτός τόπου και χρόνου» καθώς διαψεύδονται από την πραγματικότητα ενόψει της σημερινής συνάντησης του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Γιάννη Μασούτη.