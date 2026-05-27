Η Fraport δεν ανησυχεί για άμεση ανεπάρκεια καυσίμων

Παρά την έντονη ανησυχία που έχει απλωθεί σε όλο τον πλανήτη γύρω από τα αεροπορικά καύσιμα και την επάρκεια που έχουν οι αεροπορικές εταιρείες, ο CEO της Fraport, Στέφαν Σούλτε, εκτιμά ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα για τα καλοκαιρινά ταξίδια.

Ο επικεφαλής της Fraport όχι μόνο καθησύχασε σχετικά με το αν τα καύσιμα επαρκούν στις αεροπορικές εταιρείες για τη θερινή σεζόν, αλλά εκτίμησε πως αν τα πράγματα πάνε καλά, δεν θα τεθεί τέτοιο ζήτημα μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2026.

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, ο Στέφαν Σούλτε δήλωσε χαρακτηριστικά πως «θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους τους επιβάτες και να πω ότι δεν πρέπει να ανησυχούν για τις κρατήσεις τους»

Υποστήριξε ότι ακόμα και σε περίπτωση περιφερειακών ελλείψεων, οι αεροπορικές εταιρείες θα επανακρατούσαν θέσεις για τους επιβάτες ή θα εξέδιδαν επιστροφές χρημάτων και για τον λόγο αυτό «η ανησυχία ότι άνθρωποι μπορεί να εγκλωβιστούν κάπου είναι, κατά τη γνώμη μου, αβάσιμη».

Σημείωσε ότι χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα διαχειρίζονται επαγγελματικά τα αποθέματα καυσίμων και ότι τα αεροσκάφη στα οποία επιτρέπεται να προσγειωθούν εκεί μπορούν συνήθως να επιστρέψουν χωρίς προβλήματα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια αεροπορικού καυσίμου, καθώς ορισμένες εταιρείες έχουν μειώσει τα δρομολόγια τους, με την Handelsblatt να αναφέρει πως από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται το 25% του παγκόσμιου καυσίμου για τα αεροπλάνα.

Στις αρχές Μάϊου, η Goldman Sachs και άλλοι ενεργειακοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι η Ευρώπη μπορεί να περάσει κάτω από το όριο ασφαλείας των 23 ημερών αποθεμάτων jet fuel. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αεροδρόμια θα ξεμείνουν ξαφνικά από καύσιμα, αλλά ότι η αγορά θα λειτουργεί πλέον με πολύ περιορισμένα περιθώρια ασφαλείας.