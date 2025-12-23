Παπαθανάσης: ΕΣΠΑ 2021 – 2027 για την αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου και παλαιού Δημαρχείου Ιωαννίνων

Η δεύτερη φάση της ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτιρίων του Πνευματικού Κέντρου και του παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Ιωαννίνων εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027» με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, η πράξη, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.500.120 εκατ. ευρώ και ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων που διασφαλίζουν ότι τα κτίρια θα λειτουργούν με σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές, σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Νίκου Παπαθανάση. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ σε όλους τους χώρους των κτιρίων.

Ειδικότερα, μετά το πέρας των εργασιών, το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου μετατρέπεται σε Κέντρο Πολιτισμού και Μουσικής και θα φιλοξενεί το Δημοτικό Ωδείο, την Συμφωνική Ορχήστρα, έναν Σύγχρονο Εκθεσιακό Χώρο και έναν πολυχρηστικό Χώρο Εκδηλώσεων. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις στο παλαιό Δημαρχείο έχουν ως στόχο την μετατροπή του σε σύγχρονο κτίριο διοίκησης, μέσω του συνόλου των εργασιών (οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών) που θα εξασφαλίσουν την υποστήριξη της νέας χρήσης.

Τα κτίρια θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, σε ενεργειακή κλάση Β (παλαιό Δημαρχείο νυν Δημοτικό Ωδείο) και Β+ (Πνευματικό Κέντρο).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Φορέα υλοποίησης και λειτουργίας τον Δήμο Ιωαννιτών, μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνσης Πολιτιστικών Θεσμών, Εκδηλώσεων και Πολιτισμού.