Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, ύψους 124,7 εκατ. ευρώ

Νέες δράσεις για εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ανακοινώθηκαν σήμερα (8.1.2025) από το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, νέες δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 124.710.130 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, εντάσσονται οι πράξεις:

« Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη – β’ φάση », συνολικής δημόσιας δαπάνης 73.431.920 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,6 χλμ., μεταξύ των οποίων η δημιουργία υποσταθμών έλξης στο Ξυλόκαστρο και στο Αίγιο, συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ, αρχαιολογικές εργασίες και απαλλοτριώσεις.

», συνολικής δημόσιας δαπάνης 73.431.920 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,6 χλμ., μεταξύ των οποίων η δημιουργία υποσταθμών έλξης στο Ξυλόκαστρο και στο Αίγιο, συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ, αρχαιολογικές εργασίες και απαλλοτριώσεις. «Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη) και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης – β’ φάση», συνολικής δημόσιας δαπάνης 51.273.576 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,5 χλμ., με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.