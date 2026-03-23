Παράταση ζητάει η ΕΘΕΑΣ για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη σύναψη δανείων

Αίτημα παράτασης απέστειλε προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονομικών και Επικρατείας η ΕΘΕΑΣ, τονίζοντας τη σημαντική συμπίεση του χρόνου σύναψης δανείων από τις Τράπεζες για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία υλοποίησής τους.

Ειδικότερα, στις 16 Μαρτίου 2026, δόθηκε οδηγία προς τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για παράταση έως την 29η Μαΐου 2026 ως καταληκτικής ημερομηνίας σύναψης δανειακών συμβάσεων, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η προθεσμία, είναι κατά τέσσερις μήνες συντομότερη, από την αρχική, βάσει της οποίας οι αιτούντες δικαιούχοι των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είχαν προγραμματίσει τις εργασίες τους και την υλοποίηση των επενδύσεων.

Μια σειρά διοικητικών καθυστερήσεων από τις αρμόδιες αρχές οδήγησαν σε καθυστέρηση, τόσο των εγκρίσεων των έργων και των επενδύσεων, όσο και των χρηματοδοτήσεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, και μετά από επικοινωνία με τις Τράπεζες, διαπιστώθηκε αντικειμενική αδυναμία πλήρους ανταπόκρισης και ολοκλήρωσης της σύναψης των δανειακών συμβάσεων έως την 29η Μαΐου 2026.

Η κατάσταση αυτή, θα έχει ως συνέπεια τη μη ολοκλήρωση αρκετών έργων που βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης, με συνεπακόλουθη ζημιά των δικαιούχων, οδηγώντας τους σε αδιέξοδο και πιθανά σε οικονομική καταστροφή.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΘΕΑΣ έκανε αίτημα παράτασης της προθεσμίας της 29ης Μαΐου 2026 κατά εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να υπογραφούν οι σχετικές δανειακές συμβάσεις και να υλοποιηθούν και ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα.